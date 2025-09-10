Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, trasladado a la cárcel de Archidona por tener "dispositivos ilegales"

Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, ha sido trasladado desde la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), donde se encontraba hasta hace unos días, al centro penitenciario de Archidona (Málaga). El motivo no es otro que el recluso disponía en su celda de "dispositivos ilegales" como una tablet, un móvil o wi-fi.

El traslado, adelantado por Mediaset, ha trascendido después de que los propios padres de Marta del Castillo hayan expuesto estos detalles en varias ocasiones. Desde el programa Código 10, además, añadieron que Carcaño vivía "a cuerpo de rey" tras poder estar manteniendo "relaciones sexuales" con una funcionaria.

El programa de Cuatro tuvo acceso a testimonios que indicaban que Carcaño llevaba tiempo teniendo privilegios en la prisión. Al menos un año y medio. "Vi el programa a raíz de lo de Ana Julia Quezada. Sentí que era lo mismo con Miguel Carcaño. Lo sabía toda la cárcel. Yo lo veía con mucha prepotencia, como muy chuleras", dijo un excompañero de celda del asesino.

"Miguel juega mucho al póker. Él está siempre con el tema del juego. También trapichea con viagra dentro de la cárcel. Me dicen otros presos que si quiero la pastilla azul tengo que pedírsela a Carcaño", detalló el preso, que aseguró haber compartido celda con Carcaño.

Según el padre de Marta, Antonio del Castillo, él ya había solicitado dicho "cambio" de cárcel porque "sabía algo" de un supuesto "trato distinto" a Carcaño por parte del capellán de la prisión. En este sentido, Eva Casanueva, la madre, criticó que el condenado por el asesinato de su hija gozara de un supuesto "trato tan estrecho" con una funcionaria de la prisión donde cumple su pena.

Meses después de los hechos, Instituciones Penitenciarias ha aplicado la sanción trasladando al asesino de Marta del Castillo a la prisión de Archidona, a la que muchos definen como la 'cárcel Palacio' por sus instalaciones: piscina climatizada, gimnasio y pista de fútbol sala.

Este movimiento acerca a Carcaño a Andalucía. Cabe recordar que hasta 2043 tiene prohibido residir en Sevilla y que en ningún momento podrá vivir en el mismo municipio que los padres de Marta, como estableció la sentencia. Si cumple totalmente su condena, Carcaño pasará 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de la joven sevillana. Su salida está prevista en mayo de 2030.