Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo vendrán a Málaga la próxima semana, pero con días de diferencia

La próxima semana marcará un doble regreso en Málaga: mientras los escolares vuelven a las aulas, los políticos retoman sus agendas con el inicio del curso político. Y lo harán con una coincidencia llamativa, ya que los líderes del Partido Socialista y del Partido Popular visitarán la ciudad con apenas dos días de diferencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace unos días que acudirá el 14 de septiembre a Málaga a un acto de precampaña del PSOE junto a la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE-A a la Junta andaluza, María Jesús Montero, y Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha dado a conocer este domingo que estará en la provincia malagueña tan dos días antes que Sánchez.



El presidente nacional del PP, que estará acompañado del presidente de la Junta y de los populares andaluces, Juanma Moreno, intervendrá en el tradicional 'acto de los huevos fritos' del PP de Málaga el 12 de septiembre, en Alhaurín el Grande (Málaga). Este evento ya es habitual por ser el pistoletazo de salida de los populares al curso político.





Sánchez y Montero, por su lado, participarán en un mitin en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga enmarcado en la campaña iniciada por la vicepresidenta del Gobierno para los comicios andaluces, previstos para el próximo año, tras ser elegida secretaria general de los socialistas andaluces a principios de este año.

Un recado

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado por Málaga de la formación en el Congreso, Elías Bendodo, ha dejado un recado al presidente del Gobierno y a los socialistas en su visita a Benalmádena este domingo.

Les acusa de "prometer y desaparecer" en la provincia de Málaga, especialmente en materia de movilidad. Además, ha señalado que los populares no darán tregua al Ejecutivo en el Congreso y en el Senado "para que atienda las necesidades" de la provincia de Málaga.

“El sanchismo promete y desaparece”, ha afirmado el dirigente popular, aludiendo a los incumplimientos en materia de infraestructuras por parte del Gobierno central. En este sentido, recordó el caso del apeadero de Cercanías en Nueva Torrequebrada, anunciado por la entonces ministra de Transportes “en vísperas de las municipales” y del que “nunca más se supo”.

Bendodo ha insistido en que “los socialistas vienen a Málaga, prometen, creen que con eso callan bocas, desaparecen y nunca cumplen”, lo que ha definido como “el castigo del sanchismo a la provincia de Málaga”.