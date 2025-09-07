Bendodo acusa a Sánchez de “prometer y desaparecer” en Málaga y advierte que el PP “no dará tregua” en el Congreso

El próximo domingo, 14 de septiembre, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitará Málaga junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo harán en un acto que se celebrará en el Palacio de los Deportes de la Universidad de Málaga y que supondrá el arranque del curso político de los socialistas. Sánchez arropará a Montero como candidata socialista a la Junta de Andalucía en el inicio de la precampaña.

Aprovechando su próxima visita, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado por Málaga de la formación en el Congreso, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno y a los socialistas de "prometer y desaparecer" en la provincia de Málaga, especialmente en materia de movilidad. Además, ha señalado que los 'populares' no darán tregua al Ejecutivo en el Congreso y en el Senado "para que atienda las necesidades" de la provincia de Málaga.

En este sentido, Elías Bendodo se ha pronunciado este domingo en Benalmádena (Málaga), durante un acto en Arroyo de la Miel, en el que ha compartido intervención con el secretario general del PP malagueño, José Ramón Carmona, y el alcalde de la localidad, Juan Antonio Lara.

“El sanchismo promete y desaparece”, ha afirmado el dirigente popular, aludiendo a los incumplimientos en materia de infraestructuras por parte del Gobierno central. En este sentido, recordó el caso del apeadero de Cercanías en Nueva Torrequebrada, anunciado por la entonces ministra de Transportes “en vísperas de las municipales” y del que “nunca más se supo”.

Bendodo ha insistido en que “los socialistas vienen a Málaga, prometen, creen que con eso callan bocas, desaparecen y nunca cumplen”, lo que ha definido como “el castigo del sanchismo a la provincia de Málaga”.

El vicesecretario del PP ha dirigido sus críticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que calificó como “el ministro del 40% y de la agitación”. Según Bendodo, Puente dedica “un 40% de su tiempo a tuitear e insultar a la oposición”, mientras “el 40% de los trenes salen o llegan con retraso”.

En este marco, advirtió que durante el próximo periodo de sesiones parlamentarias el PP “no dará tregua al Gobierno” para exigir que atienda las necesidades de la provincia, especialmente en lo relativo a infraestructuras y movilidad.

Como ejemplos de incumplimientos, señaló el peaje de la autopista de la Costa del Sol, “el más caro de España”, así como el proyecto del tren litoral y las mejoras pendientes en la red de Cercanías.

Bendodo también criticó la respuesta del Ejecutivo ante el caos ferroviario y las palabras de Puente, quien sugirió que los ciudadanos deberían “acostumbrarse” a los retrasos. “Eso no ocurre en ningún país de Europa”, denunció, antes de concluir que “Sánchez sabe que está en las últimas y ya todo le da igual”. Según afirmó, desde el PP esperan que este sea “el último periodo de sesiones con este Gobierno al frente”.