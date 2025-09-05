Málaga, nuevo paraíso del narcotráfico: es la tercera provincia de España con más procedimientos por drogas

La Fiscalía General del Estado alerta en su última memoria anual de la “preocupante implantación” en la provincia de Málaga de grandes y sofisticadas organizaciones criminales, tanto nacionales como extranjeras. Estas redes, señala el informe, no solo se dedican al tráfico de drogas, sino que también despliegan complejas estructuras financieras para asegurar sus beneficios a través del blanqueo de capitales, con entramados en los que se interrelacionan destacados narcotraficantes. Son más de 500.

El documento, presentado este viernes y tomando como referencia los datos de 2024, advierte de un incremento “significativo” en los procedimientos por narcotráfico en la provincia, que crecieron un 28,65% respecto al año anterior. Con estas cifras, Málaga se consolida como la tercera provincia española con más causas abiertas en esta materia, solo por detrás de Barcelona y Madrid.

La presión policial en el Campo de Gibraltar estaría detrás de este desplazamiento hacia la Costa del Sol, según recoge la memoria. Además, la Fiscalía subraya el aumento de puntos en la Axarquía donde se introducen embarcaciones semirrígidas cargadas de droga. Málaga y Marbella se sitúan como focos principales de actividad, con casos que revelan la colaboración entre organizaciones albanesas y chinas.

El informe también destaca la importancia de las investigaciones patrimoniales tempranas, lo que explica e

l elevado número de procedimientos por blanqueo de capitales en la provincia. Esta estrategia permite juzgar de manera simultánea tanto el narcotráfico como las operaciones de lavado vinculadas.

No obstante, la Fiscalía advierte de una carencia clave en la lucha contra el narcotráfico: la falta de un escáner en el puerto de Málaga. Ya en 2023 se alertó de que la empresa privada que lo gestionaba contaba con trabajadores investigados por colaborar en la entrada de contenedores con droga.

Finalmente, el Ministerio Público pone el foco en la criminalidad asociada al narcotráfico, marcada por la violencia con la que actúan estas organizaciones. Por ello, en numerosas ocasiones los delegados de la Fiscalía Antidroga se ven obligados a asumir o coordinar investigaciones sobre delitos conexos, derivados directamente de la actividad de estas redes.