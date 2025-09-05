La calle Victoria vuelve a estar abierta: ya está operativa una de las principales vías de Málaga

Las obras empezaron el 25 de junio y este viernes, 5 de septiembre, la calle Victoria vuelve a estar abierta al tráfico en Málaga capital.

En este periodo se ha llevado a cabo la rehabilitación del colector Carretería que circula por el subsuelo de esta vía entre la plaza de la Victoria y la plaza de la Merced.

Ha sido una primera fase, ya que habrá cuatro en total. La obra ha supuesto una inversión de 1,89 millones de euros.

Esta actuación está incluida en el plan de inversiones con más de 130 obras de infraestructuras hidráulicas programadas para el periodo 2024-2029 en todos los distritos de la ciudad con un presupuesto estimado de 100,3 millones de euros.

Según el calendario previsto, los trabajos continuarán en el eje Victoria-Ramón Franquelo-Tejón y Rodríguez, con una duración estimada de dos meses.

En este caso, está prevista desde hoy la ocupación temporal de un tramo de 14 metros de longitud del carril de circulación sentido norte en la calle Victoria, a la altura del número 6, aunque se mantendrá en todo momento la circulación en ambos sentidos.

Además, a partir de la semana que viene se ocupará la vía pública en la calle Ramón Franquelo (peatonal) a la altura del número 7, y la reserva de estacionamiento de motos en Tejón y Rodríguez.

El proyecto en su conjunto contempla trabajos estructurales en más de 1,8 kilómetros de galería abovedada, con intervenciones diferenciadas en tres sectores: plaza de la Victoria-plaza de la Merced, plaza de la Merced-Hoyo de Esparteros y Hoyo de Esparteros-calle Prim.

Las obras se desarrollarán por tramos, desde arquetones de acceso existentes o de nueva ejecución, para garantizar condiciones seguras de trabajo.

El colector histórico Carretería, que data del siglo XVIII, recoge las aguas residuales del Centro Histórico y su trazado discurre bajo las calles Victoria, plaza María Guerrero, plaza de la Merced, calle Álamos, calle Carretería, pasillo de Santa Isabel, Pasillo de Atocha, Alameda Principal y avenida del Comandante Benítez hasta desembocar en el puerto.