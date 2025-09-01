La mujer asesinada en Motril y su pareja, presunto autor de su muerte, eran de Cártama: él tenía una orden de alejamiento

"Llegó este vecino, que vive en la zona desde hace cuatro o cinco meses, diciendo que su pareja estaba tumbada en el suelo y sangrando por la nariz, estaba anticoagulada y no paraba de sangrar, que si por favor podía llamar al 061. Una vez que llamé, le pasé el teléfono para que diera los datos. A los diez minutos llegó la ambulancia y tras un rato atendiéndola se la llevaron al hospital", señalaba hace unos días José Francisco González, propietario de la farmacia a EFE.

La noticia de su muerte ha impactado en Cártama, donde muchas personas conocían a la mujer, que tuvo un taller mecánico durante un tiempo. Así, expresan las fuentes consultadas, las adicciones de la fallecida fueron dañando poco a poco su vida, siendo la más dura la relación tóxica que tenía con el autor de su muerte, de 52 años, quien tampoco llevaba especialmente buenos hábitos.

La mujer llevaba poco tiempo en Granada, casi nadie la conocía demasiado allí, pero los vecinos han declarado a varios medios que no era la primera vez que veían a la Policía presente en la vivienda de él. Parece que no vivían juntos de manera estable, pero era habitual que ella fuera a buscarlo con frecuencia a su casa, donde en su día él vivió con otra mujer y un niño pequeño.

Tras su detención, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Granada decretó este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Inicialmente le atribuye los delitos de homicidio y de quebrantamiento de condena.

De momento la Policía Nacional mantiene una investigación abierta y el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en su perfil de X, se siguen "recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Granada", aunque hasta el momento no se ha contabilizado como un caso oficial.