Málaga vive un verano “extremadamente cálido”: las máximas registradas se sitúan por encima de los 42 grados

Los protagonistas de este verano no están siendo los festivales o los días en la playa, más bien ese puesto se lo están llevando las altas temperaturas, las alertas por calor y las intensas jornadas de terral.

Ante esta situación que lleva registrándose los últimos meses, Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, asegura a EL ESPAÑOL de Málaga que este verano está siendo “extremadamente cálido”.

Eso sí, habrá que esperar a que termine el mes de agosto para hacer un balance en mayor profundidad, pero por el momento, el experto define de esta manera esta temporada estival, en la que se han superado los 42 grados en varias ocasiones.

Cabe recordar que este pasado mes de julio en Málaga capital ha sido el tercer julio más cálido en los últimos 80 años, según datos de la Aemet, ya que tuvo una temperatura media de 1,1 grados por encima de lo habitual.

Asimismo, a nivel provincial ha sido el séptimo más cálido desde 1961 porque la temperatura media fue de 26,5 grados, frente a los 27,5 grados de media que se registraron en la capital.

A lo largo del mes de julio, los termómetros de la provincia de Málaga han marcado en más de una ocasión más de 40 grados. El pasado 29 de julio en Álora llegaron a los 42,4 grados. Ese mismo día Coín registró 41,6 grados y Estepona 40,3 grados. Estas tres temperaturas fueron el top 3 de máximas del país de ese día.

Unos días antes, el 18 de julio, otra vez en Álora se superaron los 40 grados. Concretamente, alcanzaron 41,7 grados.

En cuanto a agosto, el pasado lunes 18, se superaron los 42 grados en algunos puntos. En concreto, en Álora se registraron 42,2 grados; más de 41 grados se vivieron en Cortes de la Frontera, Fuente de Piedra y Coín. Así, en Antequera se llegaron a los 40 grados y en Ronda se registraron 38,1 grados.

Este día Málaga no llegó al top 10 de máximas del país, pero sí lo hizo dos jornadas después aunque con temperaturas más bajas. En la capital se vivieron las dos temperaturas más altas de España. Una fue en el Aeropuerto con 36,9 grados y la segunda con 36,6 grados en el Centro Meteorológico.

Aviso amarillo por calor este miércoles

Este miércoles Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a activar un aviso amarillo en la Costa del Sol, Málaga capital y Valle del Guadalhorce. Comenzará a las 13.00 horas y se extenderá hasta las 21.00 horas, ya que se prevén máximas de hasta 36 grados.

Además, el viento de terral también estará presente en este aviso y no desaparecerá por completo hasta el próximo viernes.