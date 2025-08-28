Málaga vive una de las vendimias "más complejas de los últimos tiempos": un hongo reducirá la cosecha un 30%

La vendimia ya ha empezado este año en Málaga y está siendo “una de las más complejas de los últimos tiempos” debido a diferentes factores, pero marcada por “la fuerte incidencia del mildiu en determinadas comarcas”, ya que va a reducir la cosecha en un 30%.

Desde septiembre de 2024, las precipitaciones han aumentado un 28% respecto a la media histórica, con especial intensidad en octubre, marzo y abril, según han informado desde el Consejo Regulador de Denominaciones de Origen.

Estas lluvias han ido acompañadas de un incremento generalizado de las temperaturas, que entre abril y agosto han llegado a superar en más de dos grados el promedio habitual. Todas estas condiciones climatológicas han favorecido la maduración de la uva, pero también han propiciado la aparición del hongo, con graves efectos en algunas explotaciones.

Como resultado, el mildiu ha tenido un impacto significativo en las principales zonas vitivinícolas de Andalucía. En el caso de Málaga, ya iniciada la vendimia, se confirma una incidencia desigual entre las distintas zonas.

En Manilva, la Axarquía occidental y los Montes de Málaga se han producido pérdidas de hasta el 80% de la cosecha en numerosas parcelas.

En la Comarca de Antequera, la incidencia es heterogénea, con explotaciones indemnes y otras con daños de hasta el 50%. Por el contrario, en la Axarquía oriental y la Serranía de Ronda la presencia del hongo ha sido mínima.

“Esta desigual afectación responde a la diversidad medioambiental, varietal y de sistemas de cultivo, al aislamiento físico de las zonas productoras y a la especial sensibilidad de las variedades predominantes en Málaga (Moscatel de Alejandría y Pedro Ximénez), concentradas en las zonas más afectadas”, según explican.

Campaña de recolección

La campaña de recolección comenzó en la Axarquía el pasado 30 de julio y en la Comarca Norte arrancó el 4 de agosto. Eso sí, un poco más tarde de lo habitual, pero en estos momentos avanza como es habitual de este a oeste con nuevas bodegas y fincas.

Además, prevén su conclusión en la Serranía de Ronda durante la primera quincena de octubre, siempre que las condiciones climáticas se mantengan estables.

Pérdidas en la vendimia por el mildiu

El hongo mildiu está complicando la vendimia, pero las previsiones apuntan a que la producción total para la elaboración de vinos ronde los 2 millones de kilogramos, lo que supondría una caída de alrededor del 30% respecto a 2024.

En el caso del sector de la uva pasa con Denominación de Origen, más dependiente de la Axarquía occidental, la situación es aún más delicada: se estima una pérdida de entre el 40% y el 50% de la cosecha, con una producción final de unas 600 toneladas de uva fresca.

En conjunto, la vendimia 2025 en Málaga se perfila con una menor cantidad, pero con una calidad de fruto calificada como buena o muy buena, lo que permitirá mantener la excelencia de los vinos y pasas de la provincia pese a las dificultades.