Hito histórico en el Puerto de Málaga: dos buques realizan una operativa de suministro de Gas Natural Licuado a la vez

Los barcos con suministro GNL en el Puerto de Málaga. Puerto de Málaga

Día histórico en el Puerto de Málaga. Hace unos días dos buques realizaron por primera vez de manera simultánea suministro de GNL (Gas Natural Licuado) mediante dos gabarras en las instalaciones del Puerto de Málaga.

En concreto, esta operativa sin precedentes tuvo lugar el pasado sábado 23 de agosto. Así, según han señalado desde el Puerto, un buque de MSC, en plena operativa en la Terminal de Contenedores, recibió suministro por parte de Shell.

De igual modo, un buque de la naviera ZIM, atracado en Muelle de Levante, realizó una escala exclusiva para repostar GNL con Península Petroleum como suministrador.

Este sábado 23 de agosto vivimos una operativa sin precedentes en el Puerto de Málaga 🌊



Por primera vez, dos buques realizaron simultáneamente suministro de GNL (Gas Natural Licuado) mediante dos gabarras en nuestras instalaciones:



Además, esta ha sido la primera visita de la naviera ZIM al Puerto, apostando por Málaga "como punto estratégico para operaciones sostenibles".

Por último, han incidido en que "este hito refuerza nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el papel clave del Puerto de Málaga en el futuro del transporte marítimo".