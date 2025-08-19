Un incendio bloquea la Alta Velocidad con Andalucía: trenes de Málaga y Sevilla parados y con retrasos

Un incendio próximo a la vía del tren entre Yeles y La Sagra AV ha obligado a suspender la circulación ferroviaria, afectando de lleno a las circulaciones de Alta Velocidad con Andalucía, entre otras regiones.

Según han informado desde Renfe, la decisión ha sido adoptada tras la petición de Bomberos. Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han precisado que el fuego se localiza en una fábrica próxima al paso de los trenes y que el humo dificulta mucho la visibilidad.

Hasta el momento, de acuerdo con los datos recogidos por Renfe en sus redes sociales, hay varios trenes con destino u origen Málaga que se encuentran parados en estación, acumulando importantes retrasos en su viaje.

🔴 A petición de Bomberos, suspendida la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra AV debido a un incendio próximo a la vía. Trenes de Alta Velocidad del trayecto Madrid, Castilla La-Mancha y Andalucía, detenidos en estaciones. — InfoRenfe (@Inforenfe) August 19, 2025

Este es el caso de la circulación que partió a las 17:00 horas desde la Málaga María Zambrano, con destino Madrid y llegada fijada a las 19:44 horas. El tren está estacionado en Mora.

Algo semejante sucede con el AVE que salió de Murcia a las 15:32 horas en dirección a la capital de la Costa del Sol (llegada prevista a las 22:20 horas), que se encuentra detenido en Puerta de Atocha.

Otro AVE con salida de Málaga a las 17:55 horas, pero con destino a Barcelona (llegada fijada para las 23:59 horas) está parado en Puertollano.

No son los únicos trenes andaluces afectados. Hay otro AVE Sevilla-Valencia parado en Ciudad Real; un AVE Figueres-Sevilla que permanece en Madrid Puerta de Atocha, y un AVE Sevilla-Madrid estacionado en Ciudad Real.