Coín, el horno de España: el terral convierte a Málaga en epicentro del calor extremo

El tiempo en Málaga ha cumplido fielmente las expectativas y ha hecho honor a la alerta naranja por calor que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado en parte de la provincia.

Para constatar este hecho basta decir que de los 10 municipios con las temperaturas más elevadas de toda España, cinco se localizan en territorio malagueño y, más concretamente, en la comarca Sol y Guadalhorce-Málaga.

Y ello pese a que los registros de este martes 19 de agosto han sido inferiores a los de días atrás.

El pueblo más afectado por el calor este martes ha sido Coín, donde a las 17:20 horas se ha registrado 39,8 grados. Un valor con el que ha liderado el ranking nacional.

Le siguen de cerca los 38,7 grados medidos a las 18:20 horas en la estación del Centro Meteorológico de Málaga. También en la capital de la Costa del Sol se han contabilizado 38,4 grados en la estación del Aeropuerto a las 18:30 horas.

Ya en el interior de la provincia, en Álora, los vecinos han soportado una máxima de 38 grados a las 16:10 horas.

Aunque el calor va a persistir, la previsión para este miércoles 20 de agosto mejora. La Aemet rebaja a amarillo el aviso por altas temperaturas en Sol y Guadalhorce-Málaga, así como en la Axarquía.

En ambos puntos se espera que el mercurio alcance máximas de 36 grados, con los vientos terrales como protagonistas. La alerta se extiende entre las 13:00 horas y las 21:00 horas.