Málaga arde en plena ola de calor: Álora registra la temperatura más alta del día al superar los 42 grados

La ola de calor continúa siendo la gran protagonista en la provincia de Málaga, donde la subida de las temperaturas ha puesto en alerta a todo el territorio. Las altas temperaturas no solo afectan a la capital, sino también a las comarcas del interior y de la Costa del Sol, donde el calor se deja sentir con especial intensidad y este lunes se han superado los 42 grados en algunos puntos.

Los avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han sido naranja en Antequera y en el resto de la provincia, en Ronda, Costa del Sol, Málaga capital, Valle del Guadalhorce y Axarquía, amarillo.

En Antequera la alerta se activó porque se esperaban máximas de hasta 42 grados. En Ronda las máximas que esperaban rondaban los 39 grados; y en la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce, Málaga capital y la Axarquía 37 grados.

Estos avisos han dado sus frutos y en la provincia se han superado los 42 grados en algunas zonas. La temperatura más alta se ha registrado en Álora. Concretamente a las 15.30 horas, los mercurios han marcado 42,4 grados

Le siguen los más de 41 grados que se han vivido en Cortes de la Frontera, Fuente de Piedra y Coín. En Cortes han sido 41,3 grados a las 14.40 horas; en Fuente de Piedra 41,2 a las 14.00 horas; y en Coín 41 grados a las 14.00 horas.

Así, en Antequera, que estaban en alerta naranja, se han llegado a los 40 grados y en Ronda, que se encontraba en alerta amarilla, han registrado 38,1 grados.

Por otro lado, en Málaga capital, en plena Feria, se han rozado los 38 grados. En concreto, en el Centro Meteorológico de Málaga han llegado a los 37,9 grados. En cambio, en el Puerto la máxima ha sido de 35,4 grados y en el Aeropuerto de 35,1 grados.

Siguiendo por la costa, en Estepona han llegado a los 35,1 grados y en Marbella a los 32,1 grados. Y en Nerja la máxima ha sido de 37,5 grados; en Vélez-Málaga 37,7 grados; y en Rincón de la Victoria 34,4 grados.