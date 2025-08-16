De la pólvora al abanico: así arranca la Feria de Málaga con la popular periodista Toñi Moreno como abanderada

Del olor a pólvora a las fragancias penetrantes de los caballos; del estruendo de los fuegos artificiales, a los sones de las panderetas y las guitarras. Así se transforma la Feria de Málaga, ejemplo mutante de fiesta cercana, abierta a todo el que quiera participar de ella.

La explosión de la pasada madrugada, en la que la luz tomó la noche, ha dado paso en la mañana de este sábado 16 de agosto a la elegancia institucional con la que Málaga da las primeras bocanadas a su feria.

Y lo hace con un paseo hecho tradición, en la que el abanico se convierte en el mejor amigo. Elementos insustituibles cuando el calor aprieta.

Moreno, en el carruaje de caballos, junto a Francisco de la Torre.

A bordo de coches de caballo, una amplísima comitiva se traslada desde la Casona del Parque hasta la Romería de María Santísima de la Victoria. Al frente, la popular periodista Toñi Moreno, elegida este año abanderada del peregrinar hasta el barrio de la Victoria.

La estampa se repite año tras año, con los equinos como protagonistas, con las mujeres luciendo vestidos de malagueñas y los hombres, contados, el tradicional traje de corto.

La imagen contrasta con lo que se espera en las próximas horas, cuando la etiqueta de unos pocos, dará paso a la informalidad de unos muchos, al frenesí, al baile y a la alegría, a veces, desbocada.

A Toñi se le ve emocionada en el arranque de la procesión por las calles de la ciudad, lanzando besos al aire en busca de destinatarios anónimos entre las decenas de personas que se dan cita en el Paseo del Parque.

Pocos minutos después de ondear la bandera junto a la entrada al Consistorio, se sube al primero de los carruajes, acompañada del alcalde, Francisco de la Torre; de la concejala de Fiestas, Teresa Porras, y del presidente de la Asociación Centro Histórico de Málaga, Rodrigo Bocanegra.

"A la Toñi se le ve más joven y más delgada", dice una de las mujeres que acuden interesadas por ver de cerca a la periodista. Y apostilla: “Es que es una chavalina".

Mientras los coches de caballo avanzan para encontrarse con el Marqués de Larios, son muchos los que, a pie, se apresuran para tomar posiciones en el Centro Histórico. La cuenta atrás para el inicio de la feria de día se ha puesto en marcha.

El viaje que se inicia formalmente pocos minutos después de las 11:00 horas tiene su final en La Victoria, donde, de nuevo, Moreno volverá a izar la bandera para poner fin al recorrido.