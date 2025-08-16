Pánico en la 'cohetá' de Tolox (Málaga): varios heridos por un fallo en la pirotecnia

La tradicional cohetá de Tolox ha estado marcada este sábado por un tremendo susto. Por más que el estruendo y el olor a pólvora son elementos consustanciales con las Fiestas de San Roque, un incidente en el lanzamiento de parte de la pirotecnia ha dejado varios heridos, al parecer, leves.

Han sido justamente algunos testigos de lo ocurrido los que han colgado vídeos de lo sucedido en las redes sociales. Algunos elevan el número de afectados a una docena.

En las imágenes se puede ver una pequeña estampida de las personas que se encontraban en la plaza del pueblo justo cuando varios aparatos pirotécnicos han explotado sin dirección, provocando el pánico entre los presentes.

En concreto, se apunta a que uno de los cohetes lanzados ha caído sobre una persona que portaba en ese momento más elementos pirotécnicos.

Las fiestas de Tolox se celebran cada agosto en honor a San Roque, siendo el 16 de agosto la fecha señalada. Es justo ese día cuando tiene lugar la procesión por el patrón del municipio y la cohetá. Durante el recorrido, pueden lanzarse al cielo miles de cohetes.