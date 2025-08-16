Domingo sofocante en Málaga: Aemet activa alerta amarilla por hasta 39 grados

Calor y más calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas en parte de la provincia de Málaga, con posibilidad de que se alcancen los 40 grados centígrados.

De acuerdo con la información actualizada por el organismo estatal, y recogida en su página web, este domingo 17 de agosto estará activo el aviso amarillo en las comarcas de Antequera y Ronda.

La previsión es que el aviso se alargue desde las 13:00 horas hasta las 21:00 horas en ambos territorios malagueños, en los que se espera que los termómetros alcancen los 39 grados de máxima.