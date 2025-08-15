Málaga, en alerta naranja este fin de semana por calor: la Aemet prevé hasta 42 grados en varias comarcas

Mapa de avisos por calor de la Aemet este domingo en Málaga. Aemet

Las temperaturas suben en la provincia de Málaga. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa avisos amarillos y naranjas para este sábado y domingo hasta en tres comarcas diferentes.

Este viernes no habrá avisos en la provincia, pero a partir del sábado cambia la situación. La Aemet tiene previsto activar el aviso amarillo en Ronda y Antequera por altas temperaturas.

La alerta en ambas comarcas comenzará a las 13.00 horas y se mantendrá hasta las 21.00 horas. Meteorología estima que las temperaturas máximas en estas zonas rondarán los 39 grados.

De cara al domingo, las temperaturas vuelven a subir. En Ronda y Antequera el aviso amarillo pasará a ser naranja y en la Costa del Sol, Málaga capital y el Valle del Guadalhorce se activará la alerta amarilla.

Los mercurios en Antequera marcarán como máximo 42 grados; en Ronda rondarán los 41 grados; y en la Costa del Sol, Málaga capital y el Valle del Guadalhorce se llegarán a los 38 grados.

En toda la provincia, los avisos comenzarán a las 13.00 horas de este domingo y se extenderán hasta las 21.00 horas.