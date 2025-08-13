Dormir en plena naturaleza con todos los lujos: así será el glamping ecológico premium que llega a Alhaurín de la Torre

Imagen de los alojamientos proyectados en Alhaurín de la Torre.

Alhaurín de la Torre suma una nueva apuesta por el turismo de calidad. Y lo hace allanando el camino a la construcción de un complejo de primer orden, donde la ecología y el entorno se convierten en protagonistas.

Con este objetivo, el Pleno municipal aprobó el pasado 11 de julio declarar de interés público la implantación del hotel rural Paloverde Luxury Lodges, un exclusivo glamping ecológico premium que se ubicará en la finca de 12.900 metros cuadrados del paraje de Las Camaretas, en pleno Coto de Alarcón.

El proyecto, promovido por la empresa Encandele S.L. y diseñado por la arquitecta Zuriñe Iturbe junto al consultor turístico Alejandro Gómez, busca ofrecer una experiencia única: dormir en pabellones bioclimáticos singulares de lujo en medio de un campo de naranjos, algunos con alberca privada, combinando confort y naturaleza en estado puro.

Vista actual de los terrenos sobre los que se plantea el glamping de lujo.

En total se instalarán cinco unidades de alojamiento. Todas ellas tendrán una sola planta y dispondrán de una altura inferior a los árboles que las rodean.

Serán capaces de hospedar a dos personas cada una. Estarán elevadas del suelo, construidas con estructura de acero, revestimiento de microcemento pulido y cubierta vegetal, garantizando una integración plena en el paisaje.

Incorporarán aislamiento de alta eficiencia y climatización por suelo radiante-enfriante con aerotermia compacta, que también suministrará agua caliente.

El complejo contará con zonas comunes renovadas —bar-comedor, salón social, piscina exterior, mirador, huerto, área de mindfulness y wellness con solárium—, así como cubiertas fotovoltaicas en el aparcamiento.

Para la restauración, se reutilizará el edificio actual del garaje, que pasará de 101 metros cuadrados a 126 metros, incluyendo una cubierta transitable de 80 metros equipada con toldo de protección solar.

Experiencia para el viajero

Además de alojamiento, Paloverde Luxury Lodges ofrecerá paquetes de experiencias vinculados a empresas locales para poner en valor la gastronomía, cultura e historia de la comarca, generando un impacto económico directo e indirecto en el municipio.

Según el Ayuntamiento, esta iniciativa responde a la alta demanda de plazas hoteleras y a la necesidad de diversificar la oferta turística más allá de la Costa del Sol.

Con una inversión prevista de 450.000 euros, el proyecto generará 10 puestos de trabajo y tiene un plazo de ejecución de seis meses desde la obtención de la licencia municipal, que deberá iniciarse en un máximo de un mes desde su concesión.

Infografía del nuevo desarrollo hotelero en Alhaurín de la Torre.

"Alhaurín de la Torre es un municipio lleno de oportunidades de futuro como la Ciudad Aeroportuaria, una gran oferta comercial en crecimiento, una oferta atractiva para el asentamiento de nuevas empresas, la cercanía a mercados turísticos costeros que demandan productos de alta calidad, su cercanía al Parque Tecnológico de Andalucía", se pone de relieve en el proyecto presentado por la entidad privada, en la que se subraya la necesidad que tiene el municipio de “diversificar y ampliar su oferta hotelera".

Y en este mismo sentido, se agrega: "Paloverde Luxury Ecolodge es un proyecto que pronto se convertirá en un referente de la nueva hotelería experiencial. Este tipo de productos turísticos conectan con un viajero acostumbrado a la nueva concepción del lujo. Se disfruta de la autenticidad cuando se siente la necesidad sin importar el coste, el tiempo o la distancia. Se disfruta de la experiencia”.