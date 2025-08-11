Este es el pueblo de Málaga donde más barato es comprar una casa: llegó a depender de la Santa Sede en Roma

El testigo del pueblo de Málaga en el que más barato es comprar una casa va por meses. Si el pasado mes de junio ese título le correspondía a Villanueva de Algaidas, en esta ocasión es Sierra de Yeguas el municipio que aparece como más apetecible para los potenciales compradores.

Así puede concluirse tras analizar el último informe de precios elaborado por Idealista, con datos correspondientes al pasado mes de julio.

De acuerdo con este documento, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda usada en Sierra de Yeguas alcanza los 622 euros. El valor es un 18,5% menor que en el mismo mes del año pasado.

El portal inmobiliario recoge en la actualidad casi una treintena de anuncios de viviendas en venta. La propiedad más económica de todas es una casa de 150 metros cuadrados que está en el mercado por 50.000 euros.

Bien es cierto que tras este módico precio hay letra pequeña. El anuncio precisa que se trata de una cesión de remate, que no puede ser visitado.

"La adquisición se realizará exclusivamente en el marco del proceso de cesión de remate en el que se encuentra. Al no tratarse de una compraventa directa, el importe publicado ha de ser considerado como una orientación al precio por el cual puede adjudicarse el inmueble", se añade.

También se puede encontrar una casa de pueblo de 128 metros por 59.500 euros. En el otro extremo podemos encontrar una casa rural de 303 metros por 350.000 euros.

Historia del pueblo

Localizada en la comarca de Guadalteba, Sierra de Yeguas, que cuenta con menos de 3.500 vecinos, está habitado desde la época Neolítica. Así lo prueban diversos yacimientos existentes en la zona, a los que se suman restos romanos, entre los que destacan unas termas y una necrópolis.

La creación del municipio es más reciente, fijándose en la conquista de Antequera, cuando el Infante Don Fernando pernoctó en Sierra de Yeguas.

Hasta 1874, en lo religioso, la Villa perteneció a la vicaría verenullius, una curiosa institución que le hacía depender directamente de la Santa Sede en Roma. En lo civil-administrativo, llegó a pertenecer a la provincia de Sevilla hasta el siglo XIX.

Es de destacar la importancia que tiene el agua en el pasado del municipio, llegando a ser motor económico de su agricultura durante siglos.

Lejos de los 622 euros de Sierra de Yeguas podemos encontrar los 695 euros fijados por Idealista en Benaoján, en la Serranía de Ronda. Este valor supone un ligero crecimiento del 0,3% respecto al mismo mes del año pasado.

El tercer municipio de Málaga más económico es Humilladero, con 791 euros por metros cuadrado (14,3% de subida).

Estas tres referencias se encuentran en las antípodas de las plazas urbanas que presentan los precios de la vivienda de segunda mano más elevados. Una posición que corresponde a Marbella, con sus 5.206 euros el metro cuadrado (+ 6,6%), seguida de Benahavís, con 5.129 euros (+ 13,8%).

Tomando en consideración estos datos, con lo que cuesta una casa de unos 80 metros en Marbella, que puede rondar de media los 416.000 euros, se podrían comprar casi 9 viviendas en Sierra de Yeguas.