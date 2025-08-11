Los mayores de 65 años, las principales víctimas del calor en Málaga: atribuyen 51 muertes a esta causa en 2025

El verano es una de las épocas del año que más gusta a la población, pero el calor que siempre lo acompaña, en ocasiones, puede ser muy peligroso para determinadas personas, llegando incluso a ser mortal.

Los expertos recomiendan mantenerse hidratado, utilizar protector solar y permanecer en lugares frescos para preservar su salud y la de todos. Aunque algunos ya están observando un incremento de casos con síntomas que van más allá del agotamiento físico desde que comenzó la segunda ola de calor del verano, que se extenderá hasta el domingo.

Debido al calor que ha hecho en Málaga, ya no solo en lo que este verano, sino a lo largo de 2025, según los datos publicados por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), ha habido 51 muertes atribuibles al calor.

De este total, 23 se registraron en enero; 11 en febrero; y 18 este pasado mes de julio. El resto de meses, según MoMo, no ha habido ninguna muerte atribuible al calor.

Al mirar las muertes atribuidas al calor por sexo, en este año han fallecido 37 mujeres y 14 hombres. En cuanto a la edad, cabe señalar que los mayores de 65 años son los grupos más numerosos en ambos sexos.

En el caso de las mujeres, del total de las fallecidas, 22 tenían más de 65 años, cuatro tenían entre 45-64, cuatro tenían entre 65 y 74, seis tenían entre 75 y 84 años. Asimismo, el número de hombres fallecidos con más de 65 años asciende hasta los 19 y tres tenían entre 45 y 64 años.

Al comparar estos datos de 2025 con los de 2024 en el mismo período de tiempo, cabe señalar que en lo que va de año han fallecido 13 personas más que en el ejercicio anterior. Además, la mayoría de los fallecimientos se concentraron durante los meses de julio y los primeros días de agosto, cosa que no ocurrió este año.

De igual forma, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 hubo 70 defunciones atribuibles a la temperatura.

Con respecto a 2023, el total de muertes atribuidas al calor está lejos de las cifras registradas en 2024. En el ejercicio pasado fallecieron 473 personas por calor, siendo febrero el mes con más víctimas (205), seguido de marzo (66), diciembre (58), julio (52), enero (51) y agosto (41).