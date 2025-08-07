El tremendo impacto de Mahou San Miguel en Andalucía: 255 millones y 30.000 empleos en 2024

Mahou San Miguel contribuyó con 255 millones de euros a la economía andaluza en el año 2024. Así lo pone de manifiesto un informe elaborado para la compañía por la consultora Valora Consultores, en el que se destaca la generación de 30.433 puestos de trabajo directos, indirectos y relacionados con su actividad en Andalucía, un 6% más que el año anterior.

En este mismo intervalo, realizó compras a proveedores locales por más de 69 millones, colaborando con un total de 676 empresas distribuidas por toda la región.

Esto hace que Mahou San Miguel sea la cervecera con mayor huella industrial en Andalucía, donde cuenta con tres centros de producción de cerveza en Málaga, Granada y Córdoba; un manantial de agua mineral natural en Jaén; tres almacenes logísticos en Málaga, y un distribuidor propio en Granada.

De los 30.433 empleos generados en la región, 550 fueron directos y 29.883 indirectos (a través de proveedores y distribuidores) y relacionados.

La actividad de Mahou San Miguel tuvo un impacto especialmente relevante en la hostelería andaluza, un sector clave para la dinamización de la economía local y un motor de empleo en la región.

Del total de la aportación de la compañía al PIB, 30 millones correspondieron a la hostelería, en el marco de su modelo de valor compartido.

"Andalucía es prioritaria para nosotros, no solo por nuestra histórica vinculación, sino por su papel estratégico en nuestra estructura industrial, logística y comercial", afirma el director general de la Unidad de Negocio España, Miguel Ángel Miguel.

Al tiempo, insiste en que la estrategia de proximidad permite generar un impacto económico directo y empleo de calidad.

Y fortalece el ecosistema empresarial autonómico, especialmente en zonas rurales, promoviendo un desarrollo más equilibrado, sostenible y arraigado al territorio.

Impacto económico y social en España

El compromiso de Mahou San Miguel con el desarrollo económico y social del país se refleja en su sólida contribución al PIB nacional y a la generación de empleo. En concreto, contribuyó con 8.529 millones de euros a la economía española, un 0,5% del PIB, y de los que 204 millones corresponden a la hostelería.

En cuanto al empleo, Mahou San Miguel generó 183.575 empleos directos, indirectos y relacionados con su actividad en toda España.