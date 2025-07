La reacción de los alcaldes del PP en Málaga al subir al Cercanías hasta Fuengirola: "Es tercermundista si va lleno"

La red de Cercanías en Málaga cumple 50 años. Un tren va desde el centro de Málaga hasta Fuengirola y otro hasta Álora.

Son dos líneas con numerosas paradas y usuarios, de forma que el trayecto se hace muy largo y los viajeros, en muchas ocasiones, van apilados. Y eso cuando no hay cancelaciones o averías.

Es el pan nuestro de la red de Cercanías en Málaga y una de las cruzadas a las que se agarra el PP para reclamar más inversiones al Gobierno central.

Para escenificar esas carencias, varios alcaldes del PP se han subido hoy al Cercanías y han hecho el viaje desde Málaga capital hasta Fuengirola, junto a la presidenta provincial Patricia Navarro.

En la estación María Zambrano se han reunido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con el presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón, Francisco Salado, Patricia Navarro y el secretario general del PP en Málaga, Jota Carmona.

En la estación de Torremolinos se les ha sumado Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, y en Benalmádena el alcalde de esta localidad, Juan Antonio Lara.

Ya en Fuengirola, tras más de 45 minutos de viaje, les ha recibido la alcaldesa del municipio, Ana Mula, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, el alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, o la concejala del Ayuntamiento de Marbella Kika Caracuel, entre otros representantes de Manilva y Casares.

Una vez en tierras fuengiroleñas, han realizado un acto en el que han reclamado al Gobierno central "mejoras urgentes en el Cercanías y que no pasen otros 50 años sin que el tren llegue hasta Marbella, Estepona y Algeciras".

Han subrayado que la líneaC-1 es la más rentable de España, pero denuncian que ofrece una “imagen tercermundista” cuando va lleno por la falta de capacidad del servicio y las cada vez más numerosas incidencias.

Navarro ha asegurado que las infraestructuras ferroviarias de la provincia necesitan “mejoras a corto, medio y largo plazo que sólo requieren de la voluntad política de quienes tienen la competencia para ejecutarlas”.

“Estamos aquí no sólo para denunciar esta falta de inversiones y mantenimiento de la red ferroviaria, sino para advertir al Ministerio y al Gobierno de Sánchez y Montero de que no nos vamos a bajar de este tren de la reivindicación y de la ilusión de todos los malagueños; este tren no va a parar”, ha recordado Navarro.

La presidenta provincial del PP ha insistido en que Málaga está ganando 20.000 residentes al año y es necesario adaptar las infraestructuras a ese crecimiento.

"La ausencia de presupuestos no puede ser una excusa cuando hablamos de una provincia pujante donde el Gobierno recaudó el pasado año más de 5.500 millones de euros y que, ya en el primer cuatrimestre de este 2025, ha elevado los ingresos un 20%”, ha señalado Navarro.

Los alcaldes del PP han criticado además que el “abandono” de la provincia de Málaga por parte del Gobierno central “no sólo se traduce en la falta de nuevas inversiones, sino también en el mantenimiento de las infraestructuras, lo que trae como consecuencia las continuas averías, retrasos y cancelaciones de nuestra red ferroviaria”, punto en el que ha recordado que todas las escaleras mecánicas de la estación del aeropuerto llevan meses sin funcionar o la nueva rotura del túnel del AVE en Valle de Abdalajís.

En definitiva, los populares han presentado un manifiesto en el que exigen al gobierno de Pedro Sánchez a acelerar los estudios para llevar el tren hasta Marbella y Estepona y, por otro lado, hasta Nerja en la costa oriental, así como mejoras en el Cercanías.

“No podemos aceptar que en las horas punta y en temporada alta los trenes pasen llenos por las estaciones sin recoger a más pasajeros”, expone el documento.