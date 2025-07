Javier Castillo desvela los secretos de su octavo libro: "Por primera vez ambiento una novela en España"

El susurro del fuego. Este es el nombre de la octava novela de Javier Castillo. Ya contó en la pasada Feria del Libro de Madrid que iba a estrenar un nuevo libro el próximo 1 de octubre y ahora ha dado a conocer el título y que por primera vez estará ambientada en España.

Tras cerrar este año pasado su trilogía más exitosa La chica de nieve, con la última entrega, La grieta del silencio. Ahora, el autor que será el próximo pregonero de la Feria de Málaga, ha desvelado los detalles de su nuevo proyecto El susurro del fuego y que se ambientará en Canarias.

Su cubierta te invita al misterio con esa chica sentada en un columpio en un libro que asoma a las 448 páginas de este nuevo ‘thriller’. Este escenario nacional supone una gran novedad de la nueva aventura literaria del escritor malagueño.

“Esta novela supone un gran salto en todo lo que he escrito porque creo que reúne todo lo que una buena historia debe tener: suspense, dolor, drama, tragedia y amor, y una buena ubicación que seguro que no esperabais: por primera vez ambiento una novela en España”, ha adelantado este martes el escritor.

Según ha contado el propio Castillo, a través de sus redes sociales, un viaje familiar a Canarias el pasado año fue el que inspiró este octavo ‘thriller’. Así, su nueva novela narra la historia de dos hermanos mellizos que viajan a las islas Canarias para celebrar la vida. Mientras uno ha superado un cáncer, el otro lo comienza.

“Desde la publicación de mis primeros libros, los lectores siempre me habían pedido ubicar mi siguiente novela en España”, decía el escritor malagueño. Pero declara que hasta que no fue a Canarias no se aventuró a ambientar la novela en el país.

“Una tierra volcánica, llena de escenarios diversos en la que tienes la sensación de que el suelo vibra de forma constante bajo tus pies”, es el motivo que ha llevado a ambientar su último trabajo en Canarias.

Además, añade que es “el mejor lugar para acompañar las historias de dos hermanos mellizos atravesados por la enfermedad, la sanación y el misterio”.