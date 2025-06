Funcionarios de la prisión de Alhaurín denuncian otra agresión: "El perfil de los internos es muy peligroso"

El sindicato ACAIP ha denunciado una nueva agresión a un funcionario en la prisión de Alhaurín de la Torre por parte de los reclusos. Según aseguran, se trata del segundo ataque en diez días y critican que la dirección no tome "medidas disciplinarias contundentes".

Esta agresión se produjo el pasado viernes en el módulo de mujeres, cuando una funcionaria fue agredida por una interna que se abalanzó sobre ella, según aseguran desde el sindicato. "Sobre esta interna existían múltiples informes previos que avisaban de la peligrosidad de la misma y que habían sido reiteradamente ignorados por la dirección del centro", añaden.

"Esta situación no es por desgracia un hecho aislado, hace tan solo diez días un Jefe de Servicios fue agredido por un interno del módulo 9", apuntan.

Estos hechos han provocado que los funcionarios de la prisión de Alhaurín estén "muy indignados" con la dirección del centro, y desde el sindicato aseguran que el perfil de los internos es "extremadamente peligroso", a causa de la "delincuencia organizada asentada en la Costa del Sol".

"Falta de respaldo"

Tal y como apuntan, lo que más preocupa a los trabajadores es la falta de respaldo por parte de la dirección: "La seguridad jurídica es fundamental" expresa uno de los representantes de ACAIP, "que entre los internos se extienda la certeza de que una agresión a un trabajador no tiene consecuencias solo conseguirá que estas aumenten en gravedad".

"La política de buenismo y de ignorar los incidentes para vender una imagen idílica de la prisión no solo no funciona sino que es altamente contraproducente. Esperemos no tener que lamentar una desgracia", comenta este representante sindical.

"Una agresión puede no ser evitable, pero es fundamental la actuación posterior del centro y las medidas que se toman con los internos agresores para que estas no se repitan. No puede quedar sin consecuencias una agresión a un trabajador cuya única herramienta de defensa es un bolígrafo", añaden.