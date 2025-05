Ramón Mora, el malagueño que sobrevivió a una parada cardíaca en plena calle: "Estuve 21 minutos muerto"

Un 16 de diciembre de hace tres años la vida de Ramón Mora cambió de un momento a otro. Iba caminando por la calle Molina Larios cuando sufrió una parada cardiorrespiratoria, se desplomó al suelo y estuvo 21 minutos muerto.

"Siempre me he dedicado a la labor comercial, llevando equipos de comerciales y me fumaba dos y tres paquetes diarios delante del ordenador", explica el malagueño en la nueva campaña del Ayuntamiento de Málaga para dar a conocer la red de desfibriladores que hay en la ciudad.

Un día se notó un dolor en las piernas al andar pocos metros, pero no le dio mayor importancia. Salió con dos compañeros del trabajo a una cena de Navidad. Los tres estaban paseando por el centro de la ciudad cuando de repente y sin sentir "ni dolor ni mareos ni nada me dio la muerte súbita y me caí redondo al suelo".

El Ayuntamiento continúa con la campaña para dar a conocer la red de desfibriladores que hay repartidos por los 11 distritos de la ciudad. Málaga cuenta con más de 640 dispositivos (https://t.co/rVXHw2LVmb) en distintos equipamientos y la vía pública 👉 https://t.co/SmcTIl4hVa pic.twitter.com/JCqUYKDFJy — Ciudad de Málaga (@malaga) May 6, 2025

"Estuve 21 minutos muerto", señala y remarca que no recuerda nada. "Tuve la suerte que al ser una calle concurrida como Molina Larios un matrimonio de Jaén que había venido a ver las luces de Navidad de calle Larios al verme caer se dieron cuenta de que me había dado una parada cardíaca", explica.

Al acercarse a él, comenzaron a hacerle las maniobras de RCP y compresiones de calidad que llegaron a romperle hasta tres costillas. "¡Benditas tres costillas rotas!", exclama en el vídeo.

Al mismo tiempo, una persona allí presente corrió a la plaza del Obispo porque recordó que había un tótem y cogió el desfibrilador. "Siempre se lo estaré agradecido".

Desde entonces, una de las misiones que tiene es que "Málaga entera sepa que existe Málaga Cardioprotegida, que entren en Málaga Cardioprotegida y ahí les va a salir un mapa con todos los desfibriladores que hay colocados en Málaga porque os lo digo dos manos salvan una vida".