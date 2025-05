Así era Adrián, la víctima mortal del tiroteo de Humilladero: "Nadie tenía derecho a quitarle la vida"

Adrián tenía 36 años, era jornalero y vivía con su madre en Humilladero, un pequeño municipio del interior de Málaga. La tarde del martes 29 de abril perdió la vida a escasos metros de su casa, víctima de un tiroteo que ha conmocionado a todo el pueblo, de poco más de 3.000 habitantes. Su madre, de 70 años, también resultó gravemente herida en el mismo suceso, aunque evoluciona favorablemente y no se teme por su vida.

El presunto autor de los disparos se dio a la fuga, pero en la noche del martes tres hombres —un padre y sus dos hijos, vecinos de las víctimas— se han entregado en el cuartel de la Guardia Civil de Antequera, identificándose como los responsables de los hechos. La investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 16:50 horas de este martes y fueron unos vecinos los que alertaron al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía tras escuchar unos disparos tras una discusión entre varias personas en el barrio de La Realenga del referido municipio malagueño.

Adrián era conocido en el pueblo por su carácter conflictivo y por haber experimentado algunos problemas de convivencia con vecinos, aunque por el momento no consta que hubiese una disputa concreta con la familia detenida y todas las hipótesis están abiertas. Su entorno más cercano asegura que nunca manifestó sentirse amenazado. "Más allá de que fuera una persona peleona, nadie tiene derecho a quitarle la vida", lamenta su hermano Francisco, quien cree que los problemas se solucionan en los juzgados y no por las malas.

El fallecido tenía un hijo menor de edad y residía con su madre desde que se separó. Su madre no recuerda apenas nada del suceso, solo el impacto de la pérdida de su hijo. Según fuentes consultadas, más allá de los disparos, podría haberse llevado también un importante golpe al ser atropellada por el coche de los presuntos agresores, lo que le ha provocado lesiones en la zona de la clavícula y en el hombro, aunque este extremo no está confirmado oficialmente. Por el momento, no se teme por su vida.

Este nuevo golpe sacude a una familia marcada por la tragedia. En 2023, Carmen, una tía de Adrián, murió en circunstancias extrañas. Su muerte fue registrada por el Gobierno como un caso de violencia de género, aunque el principal sospechoso —su expareja— fue puesto en libertad con medidas cautelares, a pesar de que la mujer llegó a señalarlo como su agresor ante la Guardia Civil antes de morir a causa de un fuerte traumatismo. El TSJA precisó que el hombre quedaba en condición de investigado y que debía comparecer en el juzgado siempre que se le requiera hasta que se determine el delito.

Los familiares aseguran que ambos casos no están relacionados, pero admiten sentirse destrozados por el dolor que provocan dos pérdidas en tan poco tiempo. El pueblo de Humilladero permanece en shock ante este nuevo crimen, que eleva a seis los tiroteos registrados en la provincia de Málaga en apenas un mes.