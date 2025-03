Paco 'el del molino' comentó a su familia que le desaparecía dinero en su casa: "¿Y si le robaban de verdad?"

Los días siguen pasando en Almogía y el desconsuelo de la familia de Paco 'el del molino' va en aumento. Este anciano, de 83 años, fue visto por última vez el pasado sábado, cuando acudió a casa de unos familiares a ver el fútbol. Tras finalizar el encuentro entre el Zaragoza y el Eldense, que vieron tras cancelarse el partido del Barcelona por la muerte del doctor del club blaugrana, se marchó a casa a descansar. Eran las 23.00 horas cuando lo vieron por última vez. Al día siguiente, su objetivo era acudir a la presentación del cartel de la Semana Santa de Almogía, pero nunca llegó al acto.

"Su casa está muy cerca de donde salió, a treinta segundos. Esa noche no lo vimos nervioso ni raro. De hecho, preguntó varias veces a qué hora era lo del cartel para ir. Le dijimos que a la una", cuenta Cristina, que es sobrina nieta de Paco. La joven asegura que aunque insistió en su asistencia al acto del cartel, pues era muy cofrade, especialmente por Jesús Nazareno, de inicio tampoco les extrañó que faltara, ante la jornada de lluvia que se presentó en el municipio.

A las 16.15 horas, jugaba el Málaga, pero también el Real Madrid. Era tarde televisiva en lo futbolístico. Como solía ocurrir los fines de semana, lo normal hubiera sido que Paco se hubiera vuelto a juntar con sus primos y demás familiares en la misma casa del sábado, pero ni rastro de él. "Mi madre lo estuvo llamando varias veces, pero no respondía. Como él tiene un aparatillo y a veces no escucha el teléfono... pues pensamos que pudo ser eso. Pasó un rato y mi hermano volvió de La Rosaleda. Ya no nos pareció normal que sobre las siete no viniera. No pensábamos jamás esto que ha pasado. Primero imaginamos un infarto, una caída...", lamenta.

El hermano de Cristina fue el que acudió a la casa de Paco, un antiguo molino de harina. Pegó en reiteradas ocasiones, pero nadie respondía. Ya preocupado, decidió empujar la puerta, que estaba encajada, algo hinchada por la lluvia, pero no con llave. Se intuía una luz encendida en la zona del molino, aunque la principal no lo estaba, según declara Cristina.

Se encontró en las escaleras gotas de sangre, una zapatilla de la casa por un lado y su dentadura por otro. La luz del molino, como relata Cristina, encendida, cuando habitualmente no lo estaba. También encontró el radiador encendido. Así, la vivienda estaba revuelta completamente, con todo por medio. Al comprobar que Paco no estaba en la casa, llamaron a las autoridades.

Cristina reconoce que Paco había dicho en varias ocasiones, antes de desaparecer, que sentía que le estaban quitando dinero de su casa. Achacaban al despiste de su edad los comentarios. Sin embargo, ahora comienzan a dudar si alguien pudo estar entrando en la vivienda con asiduidad cuando no estaba en casa y que en esta última ocasión alguien se topara con el anciano y le hiciera daño por miedo a que lo reconociera si era alguien del pueblo.

Sea como fuere, Cristina insiste en que Paco es una persona maravillosa, que no tiene problemas con nadie. "Aunque sepa que alguien le ha hecho daño, lo deja de pasar, más con la edad que tiene", añade la joven.

"Nos ayudaba mucho y nosotros a él. Le dijimos que cuando fuese más mayor, tenía que venirse a vivir con algunos de nosotros. Es como un abuelo", indica la sobrina del desaparecido.

La familia está convencida que los posibles culpables son del pueblo y que Paco no debe estar lejos. Nadie escuchó gritos. De hecho, ya se ha confirmado, por el delegado de Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, que el primer detenido es "un conocido delincuente de la zona" y ha apuntado que su arresto viene por su relación por un presunto delito de robo --no hay indicios de momento para relacionarlo con la desaparición--.

Así, la alcaldesa de Almogía, Toñi García, ha comentado a EFE que se trata de un vecino del pueblo de unos 40 años y ha añadido que hay un segundo sospechoso al que se está investigando, también vecino del pueblo.

Los equipos de montaña de la Guardia Civil están totalmente centrados en su búsqueda, junto a la Policía Local y Protección Civil. En los últimos días también se han usado a perros especializados y drones para hallar alguna pista. Estos últimos estuvieron rastreando este miércoles la zona del pantano de Casasola y el río Campanillas sin éxito.

Además de su vivienda principal, los agentes rastrearon también este martes en unos terrenos propiedad del desaparecido en la zona del castillo, mientras que este miércoles lo han hecho por otras parcelas también suyas ubicadas en el área de la antigua fábrica de aceite.

Mientras tanto, Almogía sigue en vilo y con las puertas de las viviendas cerradas a cal y canto con el deseo de que el caso de Paco se resuelva de una vez por todas y vuelva la calma a este pueblo de solo 4.000 habitantes a apenas 30 minutos de Málaga. Fuentes cercanas a la investigación señalan que en el pueblo hay una auténtica "psicosis", sobre todo entre los más mayores, que tienen miedo a que les ocurra lo mismo que a Paco.