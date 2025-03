Los extranjeros que viven en Málaga prefieren hacerlo en la costa: la mayoría son británicos

Los extranjeros que residen en Málaga apuestan de forma mayoritaria por la costa. De hecho, el 88% de los ciudadanos foráneos que se han empadronado en la provincia están viviendo en municipios costeros, desde Manilva hasta Nerja, quedando, por tanto, solo un 12% en el interior.

Así se refleja en el libro ‘El empadronamiento en la provincia de Málaga’ que ha sido editado por el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga y que ha sido presentado este lunes por el presidente de la Diputación, Francisco Salado; Alberto Benito García, decano del Cuerpo Consular de Málaga y el autor del libro, Juan Manuel Ruiz Galdón, cónsul honorario de la República Dominicana en Málaga y profesor colaborador de la cátedra de Hacienda Pública en la UMA.

La mayoría de los extranjeros empadronados en Málaga son británicos. Son 53.413 y los municipios en los que hay más son Mijas (15%), Fuengirola (10%) y Marbella (8%). Tras los británicos, las dos mayores colonias proceden de Marruecos y Alemania.

Un momento de la presentación del estudio.

Cabe destacar que aquí se está hablando de empadronados, pero hay que recordar que muchos extranjeros que residen en la provincia de forma habitual ni siquiera están empadronados. De hecho, el consulado británico ha realizado numerosas campañas para animar a sus ciudadanos al empadronamiento.

La cuestión no es baladí porque, pago de impuestos aparte, no es lo mismo atender una población de 50.000 personas que de 100.000 en materia de agua, transporte, infraestructuras, etcétera y si no están empadronados no aparecen como residentes.

Ruiz Galdón ha explicado que Málaga es una de las pocas provincias españolas que sigue creciendo con población nacional, es decir que ha nacido en España. En contraposición, ha puesto el ejemplo de Barcelona, cuyo crecimiento procede al 100% de población extranjera.