Los embalses de Málaga triunfan con las lluvias de la borrasca ‘jana’: ganan 64 hectómetros en una semana

Las lluvias de los últimos días han dado un respiro a los embalses de la provincia. Las precipitaciones acumuladas han favorecido una notable recuperación de las reservas hídricas, permitiendo que los niveles de agua en los siete pantanos experimenten un ascenso significativo.

Hasta hace apenas unas semanas, la cantidad almacenada no alcanzaba los 100 hectómetros cúbicos. Sin embargo, en cuestión de días, este panorama ha cambiado drásticamente, y los embalses se acercan ya a los 240 hectómetros cúbicos, una subida que, aunque esperanzadora, aún deja en el aire la incertidumbre sobre los próximos meses y la gestión del agua de cara al verano.

Las reservas de agua de los pantanos se ha disparado hasta tal punto que hace siete días, justo antes de que las precipitaciones descargaran con intensidad en la provincia, tenían 173,69 y ahora, según los datos disponibles en la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, han sumado 64 hectómetros.

Actualmente, los siete embalses de la provincia suman 237,5 hectómetros y se encuentran al 38,5% de su capacidad total. Además, destaca que el embalse del Conde de Guadalhorce, de ser uno de los que menos agua albergaba ha pasado a ser el que más reservas tiene en un abrir y cerrar de ojos.

Cabe señalar que este embalse en concreto ha subido en una semana 30 hectómetros. Se encuentra al 89,4% de su capacidad y alberga 59,4 hectómetros y antes tenía 28,1 hectómetros.

A continuación, con 13 hectómetros menos, está el embalse de la Concepción. Este era hasta ahora el que más agua tenía y ahora es el segundo en este ranking. Actualmente se encuentra al 81,3% de su capacidad total y tiene 46,8 hectómetros.

Siguiendo esta línea de mayor a menor reservas, el embalse de Guadalteba es el tercero con las mayores reservas en estos momentos. El pantano, que está al 27,5% de su capacidad, cuenta en su interior con 42,1 hectómetros.

Asimismo, el embalse de la Viñuela, el más grande de la provincia, es el siguiente con más agua. Alberga 41,7 hectómetros (25,4%), unos cinco hectómetros más que hace una semana cuando tenía 36 hectómetros.

Por otro lado, el embalse del Guadalhorce cuenta con 23,7 hectómetros, siete hectómetros más que hace una semana y se encuentra al 18,8% de su capacidad. El embalse de Casasola está al 71,9%, ya que tiene 15,6 hectómetros. Además, el del Limonero, al 35,5%, tiene 15,6 hectómetros. Cabe señalar que estos tres pantanos son los que menos agua han sumado los últimos días.

Precipitaciones del domingo

Al hablar de las precipitaciones registradas el domingo, se observa una bajada de los acumulados con respecto al sábado, ya que las precipitaciones no han sido tan abundantes como en la primera mitad del fin de semana. Esto no quiere decir que no se hayan registrado lluvias en algunos puntos de la provincia.

Este domingo, según los datos disponibles en la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, se han registrado unos 32 litros por metro cuadrado en el río Genal a su paso por Jubrique, siendo este el punto más beneficiado de la jornada.

Asimismo, en el río Guadiaro en tr. Majaceite han caído 29,5 litros; en Ronda se han registrado 23,9 litros; en el embalse de la Concepción 23,7; en Ojén 23,5; en Majada de las Lomas 23,4; en Pujerra 21,9; y en La Araña 20,4 litros.