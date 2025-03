La fuerte borrasca deja una lluvia muy repartida en toda Málaga que alegra a los pantanos sin daños ni heridos

Málaga estuvo ayer en aviso naranja por lluvias. Se esperaban fuertes precipitaciones y llegaron. Pero no fueron destructivas como la dana del pasado mes de noviembre, sino que fue repartida por toda la provincia y deja una alegría en los pantanos. Además no ha habido que lamentar daños personales ni materiales de consideración. El hecho de que fuera festivo por el Día de Andalucía y que mucha gente se quedara en su casa ayudó a que no hubiera más incidentes.

La jornada empezó con relativa tranquilidad, aunque al mediodía se desató la furia en el cielo, especialmente en la zona de Marbella y la comarca de Ronda. Fue pasando por toda la costa occidental, la capital y también se dejó notar en la Axarquía, aunque con menor intensidad.

Los litros iban cayendo, dejando incluso una fuerte granizada en localidades como Pujerra, donde finalmente se contabilizaron cerca de 30 litros por metro. Pero los tres municipios donde más llovió fueron Jubrique, con 79,8 litros por metro cuadrado en el acumulado de 12 horas, Gaucín con 74,2 litros y Alpandeire con 73,8 litros, según los datos recogidos por las estaciones de la red Hidrosur y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Una de las carreteras dañadas en la provincia.

En el resto de localidades la lluvia no sobrepasó, en su mayoría, los 40 litros por metro cuadrado. De hecho, en la Sierra de Mijas, hasta las 20:00 de ayer, se habían contabilizado 27,9 litros; en Manilva 39,6; en Ronda, 38; o en Torremolinos 31.

En Málaga capital no llovió hasta pasadas las 13:00, pero fue constante y por momentos intensa hasta las 19:00. Incluso hubo un susto grande en la MA-20, a la altura del falso túnel de Carlos Haya, cuando un enorme camión perdió el control y se salió de la vía. Se cortó un carril en sentido Torremolinos, que no se recuperó hasta pasadas las seis de la tarde cuando se retiró.

En la capital malagueña, los datos oficiales registraron 37,6 litros por metro cuadrado en la estación del Centro Meteorológico de la Aemet o 35,9 en la que tiene en el aeropuerto. Hidrosur, por su parte, contabilizó 26 litros en la depuradora de El Atabal o 23 en el Paseo de la Farola.

Más agua para los embalses

La pregunta habitual cuando llueve de forma intensa es ¿habrá caído en los embalses? La respuesta es sí. En el embalse de Casasola, hasta las 20:00, habían caído 28,1 litros por metro cuadrado en 12 horas; en El Limonero 23,7; en el de Guadalteba 17,8; en el del Guadalhorce 20; en La Concepción 6.

Un camión se salió de la vía en la MA20.

La Viñuela, la presa de mayor tamaño de la provincia, también se vio agraciada con agua de lluvia. Según la red de Hidrosur, 15,9 litros por metro cuadrado en 12 horas. No es para tirar cohetes, pero buenos son y habrá que esperar las escorrentías.

¿Y este fin de semana qué pasa?

Pues más agua, aunque la alerta naranja se eliminó anoche. Hay previsión de lluvia prácticamente para toda la semana, por lo que es mal momento para lavar ropa si solo tiene un tendedero exterior.

Este sábado, por ejemplo, se reduce la posibilidad de lluvia al 20% entre las 6:00 y las 12:00 pero luego sube al 90 y al 100% en los tramos horarios siguientes. El domingo Aemet habla directamente de un 100% de posibilidades de lluvia, un porcentaje que mantiene hasta el lunes al mediodía. Pero luego sigue en torno al 80 y el 90% hasta el jueves. Toca sacar los paraguas.