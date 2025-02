De puticlub a hotel de 4 estrellas: así se va a 'reformar' el Scandalo de Málaga

New Scandalo, prostíbulo de Málaga.

Si hay alguien en Málaga que no sepa qué es el Scandalo que levante la mano. Seguro si han hecho la pregunta habrán observado a su alrededor una respuesta casi unánime. Y es que, ya sea por experiencia directa o por referencias, este club para adultos se ha convertido con el paso de los años en un establecimiento más que señalado en la capital de la Costa del Sol.

Pues el New Scandalo se va a reformar. De local de alterne va a pasar a convertirse en un hotel de 4 estrellas. Así lo confirman varias fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, que precisan que este es el plan de la familia propietaria del inmueble, que ya explota desde hace años otro hotel localizado justo al lado, el MN Málaga.

Se trata de un 3 estrellas que, una vez completada la adecuación del local de alterne, pasará a quedar unido al nuevo establecimiento hotelero. Sobre este particular, las fuentes consultadas indican que la propiedad no tiene intención de renovar el actual alquiler que pesa sobre el New Scandalo.

El nuevo hotel de 4 estrellas que sustituirá al Scandalo incluye una parcela aneja y contará con unas 300 habitaciones.

Este club para adultos, responsable de uno de los anuncios más conocidos en las últimas décadas, con el reconocible ‘Porque tú te lo mereces’, se ‘vende’ en su página web como un local para adultos, en el que se organizan espectáculos en directo, ideal para organizar, por ejemplo, despedidas de soltero.

El inmueble cuenta con una parte destinada a habitaciones tipo suites cuidadas “hasta el mínimo detalle”, pensadas para que los clientes puedan disfrutar de “un recuerdo lleno de matices”. “Jacuzzi, camas redondas, máximo espacio y confort. Todos los elementos necesarios para disfrutar de un momento de relax en la mejor compañía”, se precisa en la web, en la que se añade: “Disfruta de cada rincón de una suite pensada para que puedas dar rienda suelta a tu imaginación en innumerables posiciones y juegos eróticos”.