Los 'malos' ya usan los drones para todo: tráfico de drogas, ataques con explosivos, paquetes a la cárcel...

Si al contrabandista español del siglo XIX, que iba en burro, le mostrasen imágenes de drones surcando el Estrecho con paquetes de drogas pensaría que el universo de Julio Verne se quedó muy corto. Y es que ahora se ha desarticulado una organización criminal asentada entre el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol que consiguió buenos proveedores ucranianos para que les facilitasen drones artesanales capaces de tener 100 kilómetros de autonomía y de transportar hasta 30 kilos de hachís.

La novedad que le incluyeron al dron es la posibilidad de realizar descargas aéreas sin necesidad de aterrizar el aparato, algo que ahorra tiempo y ofrece menos probabilidad de ser detectados por las autoridades.

Lanzaban los paquetes en parajes rurales de difícil acceso en el Campo de Gibraltar. Las personas encargadas de recoger la droga tardaban en llegar a Algeciras dos horas debido a la complicada orografía del terreno.

El inspector jefe de la Brigada de Policía Judicial de Algeciras ofreció estos detalles en la rueda de prensa que se realizó para explicar la llamada Operación Ciclón. Este clan de narcotráfico, calcula la policía, realizó más de 100 de viajes con este método. En días con buen tiempo pudieron efectuar entre 5 y 10 viajes porque los aparatos podían volar a 100 kilómetros por hora. Tenían 2 drones en funcionamiento y se esperaba que les llegasen más.

Los 10 detenidos han sido capturados entre Algeciras y Marbella y están liderados por un ucraniano con formación militar de operador de drones. Tenía subordinados a españoles y marroquíes, pero la rama que operaba los drones desde Marruecos no ha sido arrestada. En Algeciras sólo se descargaba la droga y se volaba por primera vez los drones. Estos aparatos, desde su evolución tecnológica, son imprescindibles en mucho ámbitos civiles y militares. Y para muchas organizaciones criminales también.

En México las facciones del Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, o el Cartel del Golfo tienen operadores de drones cuando van a combatir. Los usan para lanzar explosivos desde el aire o para vigilar el terreno que controlan. En Colombia las Disidencias de las FARC y el ELN hacen también uso de ellos para las mismas actividades. Atentan con ellos contra la población o el ejército.

En Europa la principal actividad de drones detectada es la de su utilización para introducir móviles o pequeñas dosis de drogas en los centros penitenciarios. En España en 2022 se detectaron más de 40 drones en las áreas restringidas de centros penitenciarios. Es un gran problema porque permite que grandes capos del crimen organizado estén siempre comunicados con su organización criminal.

En Reino Unido se avistaron en 2023 más de 1.000 drones en áreas cercanas a cárceles, por lo que este problema es de seguridad es global. En EEUU desde 2015 se vienen detectando drones cargados con drogas para utilizarlo desde la frontera con México.

Drones submarinos incautados por la comisaría de Algeciras en 2022

Y con esta evolución técnica, drones como los detectados ahora en Algeciras con esta organización criminal desarticulada suponen un nuevo desafío para la seguridad. Se tiene constancia de que también hay clanes que utilizan drones submarinos para cruzar el Estrecho transportando drogas como los que se descubrieron en 2022.

Otras organizaciones criminales han utilizado drones submarinos para adosarlos a los cascos de buques mercantes que cruzan el Atlántico cargados con cocaína en algunos contenedores. Y desde octubre se conoce que los narcosubmarinos también están llegando a Australia, algo que no sucedía, como le pasaba a Europa o a Estados Unidos.

Poco queda para que los grandes grupos criminales puedan invertir en narcosubmarinos que no necesiten pilotos y sean autónomos. Viendo el nivel de I+D que están produciendo ciertas mafias no será descartable ver algo así en muy poco tiempo. Las inversiones en tecnología del crimen organizado aumentan anualmente para asegurarse sus beneficios, desde móviles encriptados pasando por drones que atraviesan el Estrecho. Llegará la tecnología que logre que estos aparatos no sean detectados en los sistemas de vigilancia que existen actualmente.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene otro reto pendiente. La droga se transporta por mar, tierra y aire, y cada día estos métodos están siendo más diferentes a lo conocido haciendo que las investigaciones judiciales sean más complejas. Esta nueva organización criminal detectada era aficionada al aeromodelismo a su manera. Ahora 7 de los 10 detenidos están en prisión provisional.