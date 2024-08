Los peñistas hacen un balance "muy positivo" de la Feria de Malaga: casetas casi al 100% y sin incidencias

Los peñistas hacen "un balance muy positivo" de la Feria de Málaga, que ha tenido lugar del 17 al 24 de agosto y que han vivido "de forma intensa", según ha señalado el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido.

Así, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que "hemos tenido nuestras casetas casi al 100% y no hemos tenido incidencias, prácticamente ninguna" y ha esperado que "el año que viene todo lo que tengamos que corregir, lo vayamos corrigiendo".

Cuestionado, en concreto, por cosas que se tengan que corregir de cara a la próxima Feria de Málaga, ha aludido, en cuanto al Real de Cortijo de Torres, a más baños públicos y en más sitios. "Esa es una de las pequeñas cosas que habría que hacer", ha apostillado.

"Cuando salimos a la calle a partir de las 00.00 y quizás antes, vemos a los chicos, a las chicas y a los mayores, a quien sea, haciendo sus necesidades en plena calle y es una imagen bastante fea", ha sostenido. Por ello, ha abogado por una próxima reunión entre todas las áreas que correspondan para abordar y valorar todas las cuestiones.

Por otro lado, en cuanto a la afluencia, ha señalado que quizá, "por las valoraciones que hemos hecho nosotros y por los estudios que hemos hecho, creo que con respecto al año pasado ha bajado la participación muy poco, muy poco, pero sí un uno y poco por ciento con respecto al año anterior".

"Este año ha sido el año con una temperatura excesivamente alta y, aunque nuestras casetas están lo suficientemente acondicionadas, el calor tan tremendo que ha hecho este año ha restado un poco de público", ha dicho, precisando, no obstante, que "no mucho, porque prácticamente no se ha notado. Nuestras casetas siempre han estado a tope, pero que por el tema de ventas y demás, calculo que cerca de un uno por ciento ha bajado".

Pese a ello, la valoración es "totalmente positiva", recordando que "para nuestras peñas, el culmen o explosión final o mediana de las actividades que organizamos durante todo el año, porque no solamente es la Feria, sino son muchísimas las actividades que hacemos a lo largo de todo el año, es la Feria". "Las peñas son parte muy importante del Real Cortijo de Torres y nosotros siempre lo valoramos de forma positiva", ha concluido.