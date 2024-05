Pedro Sánchez y Santiago Abascal, casi juntos y casi revueltos en sus mítines en Málaga

La campaña de las elecciones europeas en Málaga va a tener un morbo añadido este próximo miércoles 5 de junio. Es habitual que vengan los primeros espadas de cada partido ya que Málaga es una de las principales capitales del país, pero no lo es tanto que coincidan en fecha, hora y casi sitio. Pedro Sánchez y Santiago Abascal tendrán que hablar alto para no taparse uno a otro.

El PSOE ha programado su gran acto electoral en Málaga el miércoles a las 19:00 en la calle Alcazabilla. Y va con todo, con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, y con el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

🇪🇺 Os invitamos al mitin del #9J en #Málaga capital 🇪🇺



🗣 Con las intervenciones de @SanchezCastejon, @TeresaRibera y a @_JuanEspadas.



🕖 Miércoles, 5 de junio a las 19:00h en calle Alcazabilla.



▶ Podrás seguirlo en Youtube y en las redes sociales del @PSOE.



✊🌹 #VotaPSOE pic.twitter.com/40vcRxTinG — PSOE de Málaga (@PSOEmalaga) May 31, 2024

A menos de 100 metros, en la plaza de la Aduana, Vox ha convocado a los suyos también el miércoles 5 de junio a la misma hora. Y con sus máximos baluartes, es decir, con su líder Santiago Abascal y con el cabeza de lista del partido al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé.

¡Próximos actos de campaña con la presencia de @Santi_ABASCAL y @Jorgebuxade en Andalucía!



📍 SEVILLA. Martes 4 de junio a las 19.30h en la Plaza de Albaicín.



📍 MÁLAGA. Miércoles 5 de junio a las 19.00h en la Plaza de la Aduana.



📍 ALMERÍA. Jueves 6 de junio a las 19.30h en… pic.twitter.com/FvEjUHQ19w — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) May 31, 2024

Dos partidos antagónicos, con ideas diferentes de Europa, que lucharán por atraer al mayor público posible y que tendrán la dificultad añadida de que no se junten, porque la plaza de la Aduana es el final de la calle Alcazabilla. De hecho, habrá un mix curioso de banderas rojas y verdes.

Y a eso habrá que unirle los centenares de turistas que circulan habitualmente por esta zona, pues se encuentra en pleno casco histórico junto al teatro romano y la Alcazaba, que a buen seguro se harán fotografías de recuerdo y publicaciones en sus redes sociales. No todos los días un inglés, un sueco o un japonés se encuentra con un mitin de Pedro Sánchez o Santiago Abascal.

Es cierto que los mítines ya no son los de antes. Hace unos años cualquier líder de un partido llenaba la plaza de toros. Hoy con una carpa en una calle bonita o con un salón de actos de un hotel salen del paso. Pero, es tan corta la distancia entre el mitin de Pedro Sánchez y de Santiago Abascal que habrá que comprobar si los equipos de sonido de ambos eventos no confluyen y si no se mezclan los mensajes, lo cual sería, dicho sea de paso, ciertamente llamativo.

El jueves Pablo Iglesias y Yolanda Díaz

Y si el miércoles va a ser traca, la oferta electoral del jueves no se queda atrás con dos ex compañeros y ahora enemigos como Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Coinciden sus actos en día, pero no en hora porque el exlíder de Podemos dará su mitin por la mañana y la vicepresidenta segunda del Gobierno y coordinadora general de Sumar por la tarde.

Iglesias participará en un acto de campaña de Podemos en el parque de Huelin, uno de los más conocidos de la capital malagueña, junto al dirigente sindical andaluz Diego Cañamero; la activista Lgtbiq Mar Cambrollé; la diputada Martina Velarde; y el concejal en el Ayuntamiento de Málaga Nicolás Sguiglia.

Díaz será la protagonista en el acto de Sumar por la tarde en el Auditorio Eduardo Ocón, en el parque de Málaga. Estarán también la cabeza de lista de Sumar para las elecciones europeas, Estrella Galán; el número cuatro de la lista, Manu Pineda; el diputado en el Congreso de Sumar y coordinador andaluz de Izquierda Unida, Toni Valero; y la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas.