El Ministerio de Transporte 'retrata' a Óscar Puente con el tren a Marbella y admite "diversos estudios"

Óscar Puente queda, nuevamente, retratado. Si hace una semana aseguraba que la propuesta para llevar el tren hasta Marbella y Estepona carecía de documentación alguna que permitiese avanzar en su desarrollo, ahora es su propio Ministerio de Transporte el que contradice tal afirmación, admitiendo la existencia de "diversos estudios a lo largo del tiempo" sobre esta infraestructura.

La afirmación del departamento ministerial queda recogida en una respuesta oficial publicada en el Congreso de los Diputados y fechada el pasado 20 de marzo (a la que sumar otra anterior en la misma línea). La contestación, formulada tras una pregunta de los diputados del PP por Málaga, tiene apenas tres líneas y media.

Y en ella se confirma que el proyecto del nuevo acceso ferroviario a las dos localidades de la Costa del Sol "ha sido objeto de diversos estudios a lo largo del tiempo que han puesto de manifiesto la gran complejidad del mismo desde los puntos de vista territorial, funcional y económico, por lo que no ha sido posible su desarrollo hasta el momento".

El pronunciamiento choca de lleno que las palabras de Puente, quien en el programa Más de Uno de Onda Cero, afirmó hace ahora una semana: "Se me antoja complicado hacer una apuesta de ese tipo o por lo menos en un plazo de tiempo razonable, cuando no hay ni estudio de viabilidad, ni declaración de impacto ambiental. No hay un solo papel en el que trabajar".

Atendiendo a lo expuesto por el Ministerio de Transporte en su respuesta oficial sí existen documentos de los que partir para avanzar en una de las históricas demandas de la provincia de Málaga en materia de infraestructuras.

Hay que recordar que a principios de 2018, el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (Gobierno del PP) presentó en Marbella las conclusiones de un estudio con varias alternativas de trazado para prolongar el tren de Cercanías desde Fuengirola hasta Marbella, que se mantiene como la única ciudad de más de 150.000 habitantes en España sin conexión ferroviaria.

Más recientemente, la empresa ARCS, con datos relevantes de Analistas Económicos, puso sobre la mesa un trabajo de análisis sobre las opciones de impulsar el corredor ferroviario de la Costa del Sol, cuyos primeros pilares fueron puestos por la Junta de Andalucía hace unas dos décadas.

Ese documento técnico fue remitido por el Ayuntamiento de Málaga al Ministerio de Transporte para su análisis, algo a lo que se comprometió el secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. Por el momento, que se sepa, no ha existido respuesta alguna.

Y mucho antes en el tiempo, a finales de 2009, la Junta de Andalucía, que en origen asumió el estudio y desarrollo de la parte occidental del corredor de la Costa del Sol, desde Fuengirola a Marbella y Estepona, creó con el Ministerio de Fomento una comisión mixta para traspasarle todos los proyectos de los que ya disponía, que no eran pocos. El modelo por el que apostó la Administración regional era el de una especie de tren rápido, capaz de servir a la franja costera a una velocidad de unos 200 kilómetros por hora, al tiempo que permitía su explotación con algunas conexiones de Alta Velocidad.