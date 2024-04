Zapatero: "Siempre he estado en contra del referéndum, no soluciona el problema y lo puede prolongar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no va a tener un aliado en el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero si el referéndum en Cataluña se pone sobre la mesa. Zapatero, que ha llenado este martes el paraninfo de la Universidad de Málaga, ha sido tajante: "Siempre he estado en contra del referéndum, no soluciona el problema y lo puede prolongar".

El ex presidente socialista ha recordado dos cosas importantes. La primera es la "clara inconstitucionalidad" de un posible referéndum. La segunda es que se ha hecho en otros lugares y ha sido un fracaso, por lo que conviene aprender de los demás. "Cuando hay un referéndum las fuerzas suelen estar equilibradas y quien pierde quiere la revancha porque se ha visto cerca, como pasa en Escocia", ha indicado.

"Me opongo al referéndum y no va a producirse porque la democracia intenta siempre que los problemas se resuelvan antes de que se decidan", ha insistido Zapatero, cuya receta para intentar solucionar el conflicto catalán es "paciencia, diálogo, reconciliacion, seducir y no imponer".

El ex presidente socialista ha comentado que "dedico mucho tiempo de mi vida a hablar con independentistas para ver qué podemos compartir", y ha destacado en varias ocasiones que "hay que llegar a acuerdos y que haya estabilidad porque quiero a Cataluña, que sea España y que esté lo mejor posible".

Referéndum no, pero amnistía sí

No quiere referéndum, pero sí es un firme defensor de la amnistía en Cataluña porque, siguiendo su tesis, "es un factor de reencuentro, reconciliación y tendrá un efecto positivo en este conflicto que tiene más de dos siglos".

Decía Julio Anguita aquello de programa, programa, programa y el mantra de Zapatero es el de diálogo, diálogo, diálogo. Sobre todo, partiendo de la base de que "hay que pensar por qué dos millones de personas en Cataluña quieren estar fuera de España y para unir hay que escuchar, entender, perdonar y reconciliar".

Un momento de la conferencia de Rodríguez Zapatero en la UMA.

El ex presidente ha recordado que "el independentismo pasó el 155, fueron a la cárcel, son mayoría absoluta en el parlamento catalan y a ver qué pasa en las elecciones" del próximo 12 de mayo. También ha querido dejar claro que "hace poco tiempo" desde que el conflicto catalán llegó a su "máxima intensidad" en 2017 cuando incluso declararon la independencia de España por unos segundos. "Estamos mucho más serenos que antes, pero enseguida se olvidan las cosas como ha ocurrido con la pandemia", ha dicho Zapatero, quien ha hecho hincapié en que "la posición de las instituciones catalanas es mucho más dialogante". No ha mencionado, sin embargo, el hecho de que la amnistía nace de la urgente necesidad de siete votos independentistas catalanes para que Pedro Sánchez pudiera ser elegido de nuevo presidente del Gobierno.

Zapatero ha dicho una y otra vez que es un conflicto "político" y que hay que intentar solucionarlo de la misma manera, dejando caer además que "ningún país del mundo reconoció ese amago de reconocimento de independencia de Cataluña y espero que esa leccion la hayan aprendido". "Todo lo que me ha salido bien en política ha sido con la búsqueda del entendimiento", le ha dicho a los estudiantes de la facultad de Económicas de Málaga.

"El 99,9% de los jueces no se dejan influenciar por un político"

Tras la conferencia, que ha durado unos 50 minutos, tocó el turno de preguntas por parte de los asistentes. Y una de ellas fue sobre la separación de poderes, ya que Zapatero había defendido previamente en la charla que España tiene una "democracia plena" y hay críticas sobre la injerencia política en materia judicial.

"El 99,9% de los jueces no se dejan influenciar por un político. Si le cuentan eso es mentira. Puede haber jueces más o menos conservadores y como presidente nunca tomé un café con un magistrado", ha afirmado tajante Rodríguez Zapatero, quien ha lamentado que "si no reconocemos que la separación de poderes funciona hacemos un flaco favor a la verdad y dañamos la confianza en nuestra democracia".

José Luis Rodríguez Zapatero, en la facultad de Económicas de la UMA.

Ante cualquier duda, Zapatero pide "pruebas" y ha defendido la independencia de los jueces porque "su tarea es aplicar la ley como expresión de la voluntad popular, les guste o no, el límite es la constitucionalidad, eso lo analiza el Tribunal Constitucional y a mí no se me ocurre deslegitimar al Tribunal Constitucional si hace algo que no me ha gustado".

Falta de liderazgo europeo y temor por las guerras

El ex presidente del Gobierno también dedicó una buena parte de su discurso a hablar en clave geopolítica internacional, algo básico en un mundo globalizado. "Vivimos el momento de más conflictividad bélica desde la Segunda Guerra Mundial y eso es lo más preocupante", ha dicho Zapatero, abogando por "recuperar el espíritu de la Carta de Naciones Unidas, la resolución pacífica de conflictos y la coexistencia de naciones".

Y en este contexto, el papel de Europa está cada vez más diluido y en Estados Unidos hay dudas ante el fuerte crecimiento de China. "La UE no tiene la fuerza política suficiente para marcar un liderazgo y EEUU tiene una importante crisis de identidad", ha afirmado Zapatero. Siguiendo con el asunto norteamericano, el ex presidente del Gobierno considera que "EEUU tendrá que definir cual será su nuevo papel en el mundo, en el que ya no va ser la única superpotencia, y será muy difícil que lo hagan Biden o Trump".