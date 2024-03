Málaga, la provincia andaluza con más agresiones a médicos: se registraron 39 casos el pasado año

El sector de la sanidad viene alertando de un incremento de la violencia en las consultas médicas. Los datos recopilados en el último año sitúan a la provincia de Málaga como la primera de Andalucía en agresiones a médicos: se contabilizaron 39 casos en 2023, según la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga).

De todas las denuncias registradas, 32 los presentaron facultativas. Esto evidencia que el 82% de las agresiones en los centros sanitarios de la provincia fueron a sanitarias, de las cuáles 13 tenían menos de 35 años, según indican.

Los datos aportados por Commálaga incluyen referencias a la naturaleza de la agresión: destacan las amenazas y coacciones (lesiones psíquicas), 33 en total, frente a las seis lesiones físicas. Sólo cuatro facultativos se dieron de baja tras el incidente.

El pasado año se observa una "notable subida" de las agresiones en consultas pues se han registrado diez casos en 2023 con respecto a 2022. La mayoría de las denuncias (31) se han realizado ante la Policía Nacional.

Por centro de trabajo, casi la totalidad de los casos se dieron en la sanidad pública, principalmente en Atención Primaria -16 casos de los 39- seguido de las urgencias hospitalarias -11 de los 39-. En la sanidad privada se registraron dos casos en todo el año.

El principal “motivo” que desencadena la mayoría de las agresiones son las discrepancias con la atención médica. El perfil del agresor corresponde a un varón que resulta ser un paciente no programado (urgencias) con una edad comprendida entre los 40 y 60 años.

"Estamos realmente preocupados por el incremento de la violencia en las consultas. Que Málaga esté a la cabeza en Andalucía no es una buena noticia y desde el Colegio de Médicos instamos a la administración sanitaria para que implemente mayores medidas de seguridad en los centros de salud y en las urgencias de los hospitales", ha recalcado el presidente del Colegio, Dr. Pedro J. Navarro.

Navarro ha estado acompañado por el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Dr. Antonio M. Noblejas. Ambas instituciones llevan años celebrando de forma conjunta el Día Europeo contra las Agresiones a Sanitarios (12 de marzo) con el fin de aunar fuerzas.

Junto a ellos estuvieron el secretario general del Colegio de Médicos, el psiquiatra Dr. José Miguel P. Andreu, y la delegada de Prevención de Riesgos Laborales y del Sindicato Médico de Málaga por el distrito sanitario Málaga, Dra. Teresa Valle.

Ambas entidades han puesto en marcha la campaña de concienciación ‘No me agredas, no me amenaces. Es delito’.

Por su parte, el Sindicato Médico de Málaga también ha aportado diferentes datos propios: el número de agresiones registradas suma 304, aumentando respecto al año anterior (268).

Igualmente, se mantiene la tendencia que sitúa a las mujeres como grupo agredido más numeroso, "llegando a doblar el número de hombres" y predominan las agresiones físicas, un 20% del total.

"A nuestros compañeros, les pedimos que denuncien, que comuniquen absolutamente todas las agresiones, porque una agresión no comunicada, es inexistente para la Administración", han recalcado.

En este sentido, tanto el Commálaga como el SMM solicitan diferentes medidas para erradicar este problema, como personal de seguridad en todos los centros, la creación de un listado de víctimas o la obligación de servicios sociales reparadores en el ámbito socio-sanitario.