El Partido Popular acusa a Sánchez de dar el primer paso para abrir el debate sobre la Corona en España

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, Elías Bendodo, ha calificado a Pedro Sánchez de "presidente sin papeles" después de que acudiese a la reunión de este viernes con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sin un solo documento en las manos.

"¿Cómo se puede explicar que acudiera a la reunión sin un solo papel, como si fuera un tertuliano que estaba en la barra de un bar?", se ha preguntado el dirigente nacional del PP, quien ha acusado a Sánchez de despreciar a las instituciones.

Por el contrario, ha valorado que Feijóo fuese a ese encuentro con un documento cerrado de 10 prioridades de legislatura y que haya conseguido sacar a Sánchez "de la trinchera" y sentarlo ante Europa para garantizar que no va a meter la mano en la renovación del poder judicial. "Se encontró delante a un presidente del Gobierno que acudió con las manos libres porque no llevaba ni un papel y la palabra que más repitió fue 'no'".

"Sánchez sólo tiene talante para los independentistas y para Bildu, porque son los verdaderos caseros de la Moncloa, que le van renovando el contrato de alquiler mes a mes y van subiendo el precio, porque los chantajistas van pidiendo más y más", ha denunciado.

Para Bendodo, es "tremendamente preocupante" que el PSOE haya votado a favor de la tramitación de una ley para suprimir una serie de delitos que dan "barra libre" a los ataques a la Corona, a los homenajes a los etarras y a las ofensas a los sentimientos religiosos.

En este contexto, el PP considera que con estas cesiones Sánchez "da el primer paso para abrir el debate sobre monarquía o república en este país, sobre Corona sí o Corona, no; su gran obsesión es dividir y enfrentar a los ciudadanos".

Asimismo, ha pedido a Sánchez que "recapacite y rectifique", con el objeto de evitar "la vergüenza histórica de regalar la Alcaldía de Pamplona a un partido como Bildu, que lejos de condenar el terrorismo llevaba más de 40 etarras en sus listas en las elecciones municipales, siete de ellos con delitos de sangre".

Ha denunciado que la idea sea la de que el próximo edil de Seguridad sea un miembro de Bildu con sentencia firme "por patear y morder a la Policía". "Si le entrega la Alcaldía de Pamplona a los herederos de ETA, este error histórico le va a perseguir toda la vida", ha añadido.

El PP presentará mociones contra este "pacto de la vergüenza" en todas las instituciones para que los socialistas "voten y se retraten", dando la oportunidad a quien quiera a "distanciarse de este pacto inmoral". "La memoria de las víctimas no puede estar sometida a ningún canje ni a ninguna compraventa", ha remarcado.

También ha exigido a Sánchez que "no juegue más al suspense" y diga cuándo se va a reunir con Puigdemont, "su verdadero vicepresidente, que es el que manda". Y ha pedido al presidente que antes de la foto de "la infamia, del entreguismo", convoque a los presidentes de las comunidades autónomas en una Conferencia de Presidentes.

Promesas a los ayuntamientos

Bendodo se ha pronunciado en estos términos tras mantener un encuentro con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. "Quería que uno de mis primeros encuentros con dirigentes municipales fuera con el alcalde de mi ciudad", ha reconocido el dirigente popular quien ha aprovechado la ocasión para denunciar de manera dura los numerosos incumplimientos del Ejecutivo con las corporaciones locales.

De manera precisa, ha afeado a Sánchez que a pocos días de que finalice el año los ayuntamientos sigan sin tener "ni la mínima noticia de cómo les va a compensar por la promesa que hizo en su investidura de la gratuidad del transporte para jóvenes y desempleados". "Quiere que la fiesta del independentismo la paguen los ayuntamientos", ha apostillado.

También ha criticado que las corporaciones locales sigan sin tener certeza sobre la compensación por plusvalía ni sobre la “necesaria” reforma de la financiación local, "que debe abordarse a la misma vez que la financiación autonómica".

Para el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, todo ello es responsabilidad de un Gobierno "que ha renunciado a la gestión". "La única gestión que hace el Gobierno de Sánchez es ideológica; la gestión de verdad, la que sirve para mejorar la vida de la gente, no existe", ha sentenciado.

Algo que, a su juicio, tiene consecuencias que sufren los ciudadanos. A modo de ejemplo se ha referido a la "caótica" situación en la que se encuentra Renfe y sus servicios. Razón por la que ha pedido al ministro de Transporte, Óscar Puente, que "pase del Twitter a la gestión y que se remangue para solventar las vías de agua de Renfe en toda España".

