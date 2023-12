Antonio, el agricultor almeriense que ha dejado el campo para dar el Gordo en Málaga.

Antonio Carmona estaba trabajando tranquilamente en la administración número 13 de Málaga, situada en la calle Armengual de la Mota, cuando ha comenzado a recibir la visita de decenas de periodistas. “¿Usted ha dado el Gordo?”, le preguntamos. “Pues eso parece, porque me lo estáis diciendo vosotros”.

Que sí, que no, que la administración aparece del listado oficial, que desaparece… Pero finalmente Antonio sí ha dado el Gordo gracias al 88.008, un número que muchos malagueños que se han acercado a su administración han tachado de ser “muy feo”. Solo ha vendido dos décimos de máquina.

Pese a tener 58 años, Carmona solo lleva desde 2020 en el mundillo lotero. Abrió la administración en junio de 2020. Ha dedicado su vida al campo, pero finalizado el confinamiento decidió cambiar de vida y adquirir esta administración que este 22 de diciembre le ha dado una gran alegría.

Cree que los dos décimos se los ha vendido a la misma persona. “Creo que ha sido un hombre que vino y me dijo que le diera un número, el que saliera, y acabó llevándose dos. Estoy empeñado en que ha sido él el que se ha llevado los dos décimos premiados, porque hay veces que les pongo número así, raros, que normalmente aquí no se venden”, dice Carmona.

Su estreno dando premios en la lotería de Navidad ha sido por todo lo alto, con el Gordo. Además, anoche terminó de vender todos los décimos que tenía disponibles y comenzó a ofrecer de máquina. Un vecino pasa durante la conversación por la puerta de la administración. “¡No me digas que lo has dado!”, le pregunta con felicidad. “Pues eso parece. ¡Aquí o se da así o no se da!”, le responde con gracia el lotero.

Tras llegar el camión de Loterías y Apuestas del Estado con el cartel con el número premiado con el Gordo y una camiseta corporativa que se le ha dado a todas las administraciones ganadoras con la frase “primer premio vendido aquí”, Carmona se ha puesto a torear frente a la prensa y ha posado con un dibujo de la Sota de Oros, que le da nombre a la administración. “Yo lo sabía. Todo es gracias a esta”, zanja, señalando la ilustración.

