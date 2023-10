La odisea de una malagueña atrapada por la guerra abierta entre Hamás e Israel

La guerra abierta entre Hamás e Israel dejado un número importante de víctimas colaterales, ciudadanos que tratan de abandonar el país y que se encuentran con una verdadera odisea para poder hacerlo. Uno de estos casos es el de Cristina Márquez, una mujer de Marbella (Málaga) que se encuentra junto a su pareja en el aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv (Israel).

Los familiares de la malagueña han urgido al Gobierno de España para que flete un avión que la repatrie a ella y a otros nacionales. La afectada asegura que han cancelado varios vuelos y "que no hay nadie de la Embajada en el recinto".

En estos términos se han manifestado este lunes Charo Márquez, hermana de Cristina, y la propia afectada desde el aeródromo israelí en declaraciones al programa Hoy en día de Canal Sur Televisión.

"No hay nadie de la Embajada aquí, nos han dicho que iban a venir a ayudarnos, a hablar con nosotros, y no aparece nadie y tampoco nos dicen que tengan conocimiento de que vayan a mandar ningún avión desde España para fletar a los que tenemos los vuelos cancelados y no podemos salir", ha criticado Cristina Márquez, agente de la Policía Local en Marbella.

También ha detallado que ella y su novio están en el aeropuerto israelí desde este pasado domingo y que el día que se desató el conflicto en el país se quedaron en un búnker en el hotel en el que se alojaban.

Preguntada por cómo se sintió al escuchar las alarmas, ha asegurado: "Mucho miedo. Mucho miedo porque no sabes qué hacer, no sabes a dónde acudir, no sabes nada, no estás informado, y bueno, nos metimos en el búnker con el resto de personas que estaban en el alojamiento y ya está, y a confiar en que no pasará nada".

Márquez ha explicado que se encuentra en Israel con motivo de una viaje turístico a la zona. Respecto a la situación en el aeródromo ha dicho: "Esto es un caos, está todo el mundo en la misma situación que nosotros. Hay una lista de vuelos que salen, o que se supone que van a salir, los cancelan una vez pagados y la gente está desesperada. Hay gente con niños, con bebés que te parten el alma".

Su hermana ha hecho un llamamiento a la embajada española "para que que se movilice y pueda fletar un avión lo antes posible para que no solo se traigan a mi hermana, sino que se traigan a tantos y tantos españoles que están ahí, que lo estamos viendo en todas las conexiones de todos los informativos, que no encuentran vuelo para venirse".

