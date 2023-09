Errores, desconfianza y retrasos: la eterna espera de las familias de Maxi y Emma que parece no tener fin

Noticias relacionadas No seguirán buscando a Emma y Maxi tras más de veinte días y 9.000 kilómetros cuadrados rastreados

La Subdelegación de Gobierno de Málaga ha anunciado este lunes que ha finalizado la búsqueda de Maxi y Emmanuel, los dos amigos argentinos desaparecidos en el mar en Málaga. Esta noticia ha sentado como un jarro de agua fría a sus familiares, que desde el pasado 27 de agosto, cuando desaparecieron ambos a bordo de su tabla de paddle surf solo esperan que llegue la llamada que tanto esperan y la pesadilla que viven acabe de una vez.

Nacho Soria es uno de los hermanos de Emmanuel. Este lunes, junto a otros familiares, se ha reunido con el subdelegado de Gobierno y representantes de Salvamento Marítimo y Guardia Civil en Málaga. Según cuenta a este periódico, era una reunión que se ha demorado más de lo que les gustaría y que llevaban tiempo pidiendo.

Tras ella, sus sensaciones son similares a las que tenían cuando entraron. "Veinte días de búsqueda para ellos serán muchos, pero para nosotros no es nada", han asegurado otros miembros de la familia. "Con la reunión volvemos a hacer ruido, tomamos un poco de fuerza, aunque esperábamos otra cosa", lamenta Nacho.

Las dos familias aseguran que llevan días solicitando el informe oficial escrito del dispositivo de la búsqueda, con todos los detalles de qué han hecho en los últimos días, "porque nos pertenece, porque lo tenemos que tener, necesitamos saber vientos, marea, zonas, cómo y dónde buscaron". Esta información es primordial para ellos, sobre todo porque ahora van a tratar de iniciar una búsqueda particular. "Nos han prometido desde Salvamento Marítimo que lo tendremos más pronto que tarde, pero de momento nada, no nos lo han dado", expresa el hermano de Emmanuel.

En la reunión, les han insistido, según su relato, en que la búsqueda se ha extendido 21 días y por un área de más de 9.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la familia sostiene que "la búsqueda terminó hace más tiempo, han sido dos semanas con embarcaciones y medios aéreos. Después solo han estado los avisos por radiodifusión a otras embarcaciones, que evidentemente no es lo mismo".

Así, Nacho desvela que el motivo por el que el pasado 15 y 16 de septiembre se buscó a los chicos, pese a que la búsqueda estaba aparentemente finalizada, fue una promesa del jefe del Centro de Salvamento de Tarifa, que les aseguró que buscarían a ambos cuatro horas cada uno de esos días de manera extraordinaria.

Según su relato, los familiares de los desaparecidos habían recibido una información de que supuestamente el Gobierno argentino se había contactado con el español para pedirle que la búsqueda continuara. "Eso fue el día 14 y esta información, que no teníamos contrastada, decía que harían una búsqueda extraordinaria al día 15 casualmente, como ocurrió. Alejandro Nimo de nuestra embajada trató de contactar con José, de Salvamento de Tarifa, para conocer si las labores de búsqueda ese día tenían que ver con una orden del presidente del Gobierno español, pero nos dijo que no, pero que iban a buscar cuatro horas cada día igualmente, nos lo prometió. Quizá fue coincidencia, pero lo importante es que cumplieron", explica.

De la misma forma, Nacho reconoce que han recibido las disculpas por parte de la Guardia Civil por los errores que han tenido lugar durante el operativo. El sábado, 9 de septiembre, recibieron una llamada que los tuvo con el corazón en un puño. Les avisaron de que habían encontrado un cadáver que finalmente no era ninguno de los chicos, algo que, a su parecer, no es correcto. "Por desgracia aparecen muchos cuerpos en el mar, ellos tienen nuestros datos y solo deben avisarnos si son ellos, si no vivimos con más nerviosismo aún. De hecho, yo me enteré ayer que había salido la noticia de que habían aparecido otros cuerpos en Almería. No deben avisarnos si no son, es mejor", lamenta.