Músicos de la Expiración denuncian que les arrojaron gas pimienta durante la procesión de la Caridad

La Banda de Música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración ha denunciado este lunes en un comunicado un nuevo acto vandálico acontecido el pasado sábado durante la procesión extraordinaria de Nuestra Señora de la Caridad. Según cuentan, alguien les roció con gas pimienta desde un balcón cuando se encontraban tocando.

Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Poeta Concha Méndez, justo en el punto en el que se cruza con calle Lagunillas. Según el relato de la banda, en ese momento de la procesión observaron cómo alguien arrojó este gas que provocó a algunos músicos y a buena parte del público presente en la vía "picor de ojos, sensación de asfixia, tos y picor en la nariz".

"Aclaramos que todos los componentes de nuestra banda se encuentran en buen estado de salud y agradecemos su esfuerzo para continuar con la interpretación de las marchas sin que ello afectara al normal desarrollo del acto. Hacemos también un llamamiento a la ciudadanía y a las autoridades competentes para tratar de evitar estas penosas situaciones, así como otros hechos más habituales como cruzar por mitad de una banda o lanzamiento de objetos de balcones", explican en el escrito.

No es la primera vez que músicos de bandas malagueñas sufren lesiones porque algunas personas no respetan su paso en el cortejo e incluso en alguna ocasión han sufrido agresiones por no dejar cruzar por mitad de la banda a los que lo intentan a menudo.

Sin ir más lejos, la pasada Semana Santa, al paso de la Cofradía del Rescate, golpearon a uno de los músicos de la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir. Según contó la propia formación a este periódico, un individuo trató de cruzar entre los músicos al otro lado de la calle cuando el músico le recordó que no se debe pasar por mitad de las bandas. A continuación, la persona empujó e increpó al músico. "Acto seguido, y en defensa propia, nuestra comisión y el citado componente han procedido a empujar y apartar a dicho señor, que ha decidido actuar con reprimendas físicas y verbales", explicaron.

"Agradecemos a todas las personas e instituciones que han mostrado su solidaridad y apoyo en estos momentos", han culminado desde la Banda de Música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración, deseosos por no volver a tener que lanzar ningún comunicado más condenando estos actos.

