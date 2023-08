Vivieron y murieron juntos, pero están enterrados separados: Polémica en Algarrobo por una normativa

José Alberto Cervetto y Lourdes Bernal eran un matrimonio muy unido, tenían dos hijos de 25 y 19 años y la pasada semana estaban de viaje familiar en Marruecos junto a sus cuñados y sobrinos. Vivían en Mezquitilla (Algarrobo) y el miércoles por la noche regresaban a casa por carretera. A las 2:20 de la madrugada, en el kilómetro 998 de la A7 chocaron contra otro vehículo y el matrimonio perdió la vida. En su coche iban también uno de sus hijos, la hermana de Lourdes y su marido, que tuvieron varias heridas pero no de gravedad.

En otro coche, que iba por delante y que no vio el siniestro que marcará el resto de sus vidas, iba Elisabeth Recio, sobrina del matrimonio fallecido e hija de la hermana que iba en el vehículo accidentado. "No nos enteramos de lo que había ocurrido hasta que llegamos al pueblo", señala.

Dos hijos huérfanos, una familia completamente destrozada y mucho dolor en el pueblo, porque eran muy conocidos. Lourdes era modista y José Alberto gestor administrativo. El Ayuntamiento de Algarrobo decretó una jornada de luto.

Lamentablemente, estas desgracias son habituales y cada año mueren centenares de personas en España en accidentes de tráfico. De hecho, esa misma noche falleció otro matrimonio, con apenas una hora de diferencia, en Coín. Pero en el caso de Algarrobo, todo no ha acabado ahí.

José Alberto y Lourdes vivieron y murieron juntos, a la vez, y su familia quería que fuesen enterrados también juntos en el cementerio de Algarrobo. No obstante, eso no pudo ser porque, según una normativa municipal de 2010, no se puede elegir los nichos dónde se van a enterrar las personas.

Lourdes y José Alberto dándose un beso. Cedida por la familia.

Recio señala que llamaron en numerosas ocasiones a los responsables municipales para "suplicarles que se pudiera hacer una excepción". "Hasta el sepulturero dijo que no tenían que estar separados", añade la sobrina, pero, en ese momento, en la misma calle solo había dos nichos libres y los restos de José Alberto y Lourdes están a varios metros de distancia. La familia afirma que sí había bloques de nichos vacíos en otras calles.

Los familiares del matrimonio fallecido consideran que ha habido "dejadez" por parte del consistorio y están indignados porque, según la ley de cementerios, los nichos ya no se pueden abrir hasta dentro de 5 años. "Nos dijeron que teníamos que haberlo pedido en su momento y lo hicimos, pero no hicieron nada", resalta Recio, que incluso se plantean la posibilidad de tomar medidas legales.

De momento, han convocado una protesta este jueves 31 de agosto a las 17:00 en la puerta del Ayuntamiento de Algarrobo. "Lo único que queríamos es que pudieran estar enterrados juntos. No se ha hecho, pero vamos a recoger firmas para que cambie la ordenanza y que se permita que si dos familiares mueren a la vez puedan estar juntos", explica Recio.

Fuentes municipales han negado que haya dejadez y subrayan que "desde que en 2010 se aprobó el protocolo de asignación de nichos no ha habido excepciones de ningún tipo".

La idea era evitar que cada persona pudiera elegir su nicho y hubiera problemas. De hecho, estas fuentes municipales comentan que ha habido casos de familias cuyos miembros han muerto en fechas cercanas y tampoco han podido estar juntos en el cementerio.

