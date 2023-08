Una concejala del PSOE de Málaga pide en Change.org la dimisión de Luis Rubiales por el beso a Jenni

"¿El beso con Jenni? Idiotas hay en todas partes. Cuando dos personas tienen una muestra de cariño sin importancia, no podemos hacer caso a las idioteces", comentó por su parte el presidente de la Federación a Radio MARCA en zona mixta. Así, catalogó el beso como "un pico de dos amigos celebrando algo". "Yo, con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo... no. No hagamos caso y disfrutemos de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo... Es una cosa sin maldad. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías. Hay más tontos que ventanas", expresó con rotundidad en un momento para, finalmente, acabar pidiendo perdón de manera oficial.

En cuanto a Jenni, después de aquella aparición de Rubiales, volvió a dar declaraciones a EFE, pero ojo, estas fueron enviadas por la Federación y no dadas directamente por ella. En ellas, la jugadora trató de restar importancia al beso: "Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento... No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante", dijo.