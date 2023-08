Rubiales pide perdón por su beso a Jenni Hermoso: "Me he equivocado, fue sin ninguna mala fe"

El presidente de la Federación Española de Fútbol se ha pronunciado acerca de la polémica por su beso a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial. Luis Rubiales ha pedido perdón por el gesto que ha dado la vuelta al mundo.

"Seguramente me he equivocado", dice Rubiales en un vídeo grabado durante la escala en Doha en el viaje de regreso a España. El directivo señala que lo que se vio dentro de la expedición como algo "natural" y "sin mala fe" fuera sí se le ha dado importancia. Hace énfasis en que entre él y Jenni Hermoso "hay una magnífica relación".

Rubiales también se muestra "apenado" por haber "empañado" un momento tan especial, de celebración, tras la histórica conquista del Mundial femenino. Su beso generó un sinfín de reacciones tanto en la política española como en la prensa internacional.

Vídeo de la disculpa de Luis Rubiales tras el beso con Jenni Hermoso.

"Estamos ante un hecho histórico y para esto llevamos mucho tiempo trabajando en la RFEF. Nos sentimos orgullosos. Hay un hecho que tengo que lamentar, que es lo que ha ocurrido con una jugadora y yo. Hay una magnífica relación entre ambos, como con otras jugadoras".

"Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala fe. Ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea. Aquí no se entendía, lo veíamos natural, normal y, repito, sin mala fe".

"Pero fuera parece que se ha formado un revuelo. Si hay gente que se ha sentido dañada, tengo que pedir disculpas. Y toca aprender. Cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, tiene que tener más cuidado, sobre todo en este tipo de ceremonias".

"También hay unas declaraciones mías, dentro de este contexto, que digo que esto me parece una idiotez. Fue porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia, pero fuera sí se ha dado. Quiero disculparme ante esas personas. Si se ha visto así, seguramente habrá sus motivos".

"Por último, estoy apenado porque, ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino, y en la historia general, esto haya empañado en cierto modo la celebración. Hay que dar el mérito a estas mujeres, al equipo liderado Jorge Vilda y esto se tiene que celebrar por todo lo alto".

