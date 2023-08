Olga Carmona irá a la fiesta tras ganar la final y morir su padre: "El mejor y el peor día de mi vida"

Olga Carmona ha sido la gran protagonista tras la final del Mundial femenino ganada por España. Marcó el gol ante Inglaterra que dio el título al combinado nacional y pasadas unas horas recibió la trágica noticia de la muerte de su padre. La futbolista de la Selección se ha ido pronunciando desde las redes sociales ante la avalancha de mensajes recibidos.

"No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá", escribió.

Con este mensaje, Olga confirmó que estará este lunes en la celebración por el Mundial que se llevará a cabo en Madrid.

No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño.



Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida.



Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá🌟 pic.twitter.com/U0FKunGdml — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 21, 2023

En la noche del domingo, Olga Carmona publicó tras conocer la noticia otro mensaje: "Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá".

Olga Carmona llegará esta noche con la selección a la capital, donde se ha organizado una fiesta para celebrar el primer título mundial de la selección femenina en Madrid Río.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan