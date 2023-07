De la Torre cuestiona los pactos del PP-Vox antes del 23J: "Hubiera sido bueno esperar a después"

El PP ha obtenido en Málaga los resultados esperados, algo que no se ha producido en el resto del país. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha analizado hoy las cifras salidas de las urnas este 23J, subrayando que ha sido "un buen" resultado e instando a "grandes acuerdos" entre los dos grandes partidos. Sin embargo, también ha reflexionado sobre los pactos entre su formación y Vox en otras comunidades y ayuntamientos tras los comicios del 28M.

Sobre este asunto ha afirmado: "Hay muchos análisis que se han hecho sobre si los pactos PP-Vox han podido ser utilizados desde el Gobierno, desde el PSOE como un elemento de influencia en el electorado, de crear una preocupación, una perspectiva de que fuera necesario a nivel nacional ese tipo de pactos". Según el alcalde de Málaga, "no es fácil ahora mismo hacer ese análisis, pero algo ha habido, es evidente; sobre todo respecto a las previsiones que había de encuestas".

"Que hubiera sido bueno no hacer ningún pacto y esperar a después de las generales para que no hubiera influencia de ello en las generales, para mantener un análisis más objetivo y sereno de la realidad y una aspiración legítima del PP a poder gobernar en solitario, como es la aspiración que ha tenido y lo ha dicho con claridad Núñez Feijóo y los más dirigentes del partido, pues puede ser, no lo sé, pero es un tema que ahora mismo ya no tiene mucho sentido tampoco", ha manifestado.

"Unos buenos resultados"

En declaraciones a los periodistas, De la Torre ha incidido en los buenos resultados del PP en la provincia tanto en el Congreso, donde ha subido dos diputados hasta llegar a cinco representantes; como en el Senado, donde ha dado la vuelta a la configuración anterior, obteniendo tres senadores.

Pero, a nivel nacional ha señalado que "el mapa electoral es muy complicado, donde conformar un Gobierno estable, capaz de dar respuesta a los retos que tiene este momento España y en los próximos años se ve difícil". Pero, ha querido "ser optimista y pensar que todos los partidos pueden poner por encima de su propia estrategia de partido el interés de España", ha apuntado.

Así, De la Torre ha querido trasladar un mensaje "constructivo, de tranquilidad para la opinión pública en cuanto a que se puedan encontrar esas soluciones, de grandes acuerdos a nivel de las dos formaciones políticas, PP y PSOE". "Por lo menos hay que explorar ese camino y vamos a ver qué ocurre en los primeros contactos que tengan lugar, si efectivamente el rey encarga a Alberto Núñez Feijóo la formación de gobierno", ha manifestado el regidor 'popular'.

Ha señalado que Feijóo "ha ganado las elecciones aunque con un resultado inferior a lo que las encuestas daban y que dificulta el tener esa mayoría para gobernar en solitario", pero ha incidido en "dejar ahora el tiempo para que explore las posibilidades de acuerdo, de abstenciones de otros grupos para conformar el Gobierno y que luego se pueda desarrollar una labor de gobierno y legislativa evidentemente sólida".

"No es fácil, es evidente, pero no entro en más consideraciones porque debe ser órganos a nivel nacional los que vayan marcando las reflexiones de cada partido; está todo abierto evidentemente", ha considerado el alcalde, quien ha señalado que le preocupa la opción de una repetición electoral "en la medida en que crea un espacio de interinidad de gobierno durante unos meses en que damos ante el mundo económico, inversor, a las empresas españolas, una sensación de interrogante".

"Es importante que todas esas cosas se hubieran despejado en estas elecciones y no ha sido factible", ha lamentado, reiterando que "para poder tener un Estado de Bienestar sólido y para poder atender las necesidades de los vecinos, de los españoles y españolas en general, en materia educativa, de vivienda o social, necesitamos una economía sólida también y tener una estabilidad económica que va muy ligada a la estabilidad política".

Para De la Torre, "ese es el reto en el cual estamos y habrá que ver si unas elecciones nuevas crearían un escenario distinto o no", por lo que ha apostado por centrarse en "el corto plazo, que es los próximos días, las próximas semanas, el periodo que hay establecido para ese intento de formación de gobierno. Difícil, pero no imposible, en teoría por lo menos".

Sigue los temas que te interesan