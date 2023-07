Patricia Navarro, sobre la victoria del PP en la provincia: “Los malagueños han pedido cambio”

A pesar de que las elecciones del 23J no cumplieron todas las expectativas del Partido Popular (PP), la victoria en la provincia se percibe como un triunfo significativo, más allá del sabor agridulce que deja saberse ganadores de los comicios pero no sumar mayoría absoluta con los socios preferentes de la Cámara. Sin embargo, el discurso pronunciado por la presidenta de la formación en Málaga, Patricia Navarro, no deja espacio al titubeo y ha subrayado con rotundidad que los malagueños "han pedido cambio".

Navarro ha destacado que el Partido Popular ha logrado cinco diputados en la provincia, posicionándola como la que más escaños aporta de los 25 obtenidos en toda Andalucía y consiguiendo una considerable ventaja de 63.000 votos sobre la segunda fuerza política, el PSOE. Además, los populares han agradecido la mayoría absoluta en la Cámara Alta con tres senadores malagueños.

“Casi 300.000 malagueños han elegido la papeleta del PP”, ha manifestado, añadiendo que los ciudadanos han dejado claro lo que quieren para su país. “Han confirmado que se sienten absolutamente abandonados por Sánchez y su Gobierno”, ha añadido la presidenta provincial.

En ese contexto, Navarro ha realizado un llamamiento al sentido de Estado de los diputados y senadores socialistas malagueños, instándolos a evitar una situación de bloqueo que perjudique a España y a sus regiones.

Asimismo, ha afirmado que el país no puede permitirse quedar estancado, enfatizando que esta es una oportunidad para que los políticos muestren una actitud responsable y coherente, buscando el bien del país por encima de otros intereses. En sus palabras, "creemos que en la política no todo vale para mantenerse en un sillón y esta es la situación perfecta para que algunos demuestren ese sentido de Estado que llevamos pidiendo tanto tiempo".

Resultados PP Málaga

El PP ha pasado de 3 a 5 escaños, mejorando en dos butacones los resultados obtenidos hace cuatro años. En número de votos, han sido 299.977 los ciudadanos que han dado su apoyo a la lista que encabezaba Elías Bendodo. Esto supone un 38,3% de los sufragios y una mejora de 16,75 puntos con respecto a los registros de 2019.

