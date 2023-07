Feijóo llama al voto útil y pide un último esfuerzo: "Si no es así, nos arrepentiremos toda la vida"

En los últimos días, el aire caliente del terral ha azotado la ciudad de Málaga. Afortunadamente, esas corrientes han cambiado en la mañana de este viernes, dando lugar a un recurso metafórico que desde el Partido Popular han aprovechado como antesala del 23J: “Vuestro ánimo, vuestro calor y vuestro viento nos aproxima hasta puertos tranquilos”, ha afirmado el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el cierre de la campaña en la capital de la Costa del Sol.

A estas alturas del día D, todo parece estar ya dicho. Por eso, Núñez Feijóo ha insistido en animar a la participación de los votantes en una circunstancias “difíciles”: “Vayamos a los colegios pronto y rápido. A las 9 abren, un par de horas y se acabó; para que Sánchez no nos jorobe también el domingo”, ha afirmado antes de incidir en la reforma de la ley electoral para que no se puedan convocar elecciones en julio y agosto (una de sus medidas en caso de llegar a la Moncloa).

De esta forma, el líder de los populares ha criticado que se “someta” a la gente a estas olas de calor, diciéndole “que no se vaya” de vacaciones o pidiéndoles un sacrificio extra a los carteros: “A los policías, a los ciudadanos que van a estar en las urnas, a los 95.000 interventores del PP… No se les puede pedir que hagan este esfuerzo, pero lo vamos a hacer. Porque si no es así, nos arrepentiremos toda la vida”, ha asegurado.

El objetivo no es otro que “echar” a un Gobierno que no ha sabido llegar (“nos engañaron con sus pactos”), no supieron estar (“nos dividieron”) y no saben irse (“solo les queda la descalificación”). Así, ha recordado que llamaron a los jueces “fachas con toga”; a los periodistas, pagados; a los agricultores, que incrementaron el precio de los alimentos… “Descalificación a todo aquel que discrepe de ellos”, ha puntualizado.

De hecho, Feijóo ha insistido en que el próximo domingo, España “puede dejar atrás” un ejecutivo obsesionado con mandar, “pero no con gobernar”: “Han colocado a los altos cargos con independencia del contenido de los puestos; solo por el sueldo y las dietas”, ha criticado. Pero también ha abierto la puerta a un futuro en el que se logren “objetivos altos” y se recupere la confianza: “Cuando no crees en tus posibilidades, lo mejor que puedes hacer es dedicarte a otra cosa, pero no a la política. La única forma de lograrlo es yendo a votar. Sin la papeleta mágica de la libertad, no podemos cambiar el país”, ha insistido.

Ante el reto de acceder a la presidencia este 23 J, Núñez Feijóo ha recalcado uno de sus compromisos de campaña: “Sabré llegar, pero solo si gano las elecciones”, recordando el momento del cara a cara en el que dejó por escrito su promesa de dejar gobernar si no era la lista más votada.

De esta forma, ha afirmado que él no tiene que pagar ningún peaje “a nadie”: “Me presento a las elecciones para que España me utilice a mí, y a mis compañeros, para servirla. No pido el voto para que todo siga igual, sino para hacer los cambios necesarios. Los españoles quieren llegar a fin de mes, pagar menos impuestos porque están hartos de pagar un 30% más por los alimentos, 40% por la luz o 300 euros más por la hipoteca, para que luego diga Sánchez que la economía va como una moto”, ha añadido.

Pero el líder de los populares también ha tenido palabras para hablar de las otras épocas de la historia de España en las que se empezó “una nueva senda”. En esa lista de hitos, además de añadir las etapas de Aznar y Rajoy, ha incluido a Felipe González, precisamente en un ciclo en el que el exdirigente socialista no se ha pronunciado en favor de Sánchez ni ha llamado a votar al PSOE.

Todo ello sin olvidar la retahíla de contradicciones del presidente que han venido repitiendo desde el PP en los últimos meses: los pactos con Podemos y con Bildu, los peajes en las autopistas, la reforma de los delitos de sedición y malversación del Código Penal, los indultos, la ley del sólo sí es sí… “Es imposible mentir tanto. ¡Un poco de respeto!”, ha incidido.

Andalucía, principio del cambio

El presidente del PP nacional ha querido elegir dos lugares diferentes de la geografía española para cerrar la campaña. Por la tarde, estará en La Coruña, una tierra que le ha dado “tanto como tantas veces” pidió. Pero antes de llegar a Galicia, ha querido hacer parada en Málaga.

La elección del lugar no es baladí. Aquí, el PP no solo gobierna en el Ayuntamiento desde hace casi 30, sino que ha sido uno de los municipios clave que auparon a Juanma Moreno a la presidencia de la Junta en 2022, dándole 10 de los 17 escaños que estaban en juego.

No es la única cuestión a tener en cuenta; Sánchez no ha pisado la comunidad autónoma en toda la campaña. La ausencia en el La ausencia del socialista en el sur resulta especialmente llamativa debido al número de diputados que reparte: 61 de 350. Es decir, la región más grande.

“Andalucía fue mi primera campaña como presidente nacional del Partido. La recuerdo con mucha nitidez. Ha sido determinante para la comunidad autónoma, el partido y para mí, pero también ha sido determinante para el conjunto de España”, ha asegurado Feijóo, quien también ha instado a repetir el éxito del 19 J este domingo.

Así, el candidato popular ha recordado que su modelo es el de la mayoría de Andalucía y de Málaga: “Podemos conseguirla si trabajamos sin ningún tipo de duda y con toda la fe hasta las 11 de la noche del 23, cuando cierre del recuento de las mesas electorales. Vamos a sudarlo para después celebrarlo”.

