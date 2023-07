Valero llama a los indecisos a ser "protagonistas": "Votar es el superpoder de la gente corriente"

A pocas horas del cierre de campaña, los partidos se han lanzado al reto de no dejar atrás ningún voto y, en ese camino, los indecisos, mayoritariamente de izquierdas, según todos los sondeos, juegan un papel clave. Por eso, el candidato nº1 de Sumar al Congreso por Málaga, Toni Valero, ha llamado "a quienes todavía no saben si van a votar o no van a votar o a quién" a que se conviertan en los "protagonistas".

"El 23J tenéis un superpoder, el superpoder de la gente corriente para romper el guion que nos quieren imponer es votar", ha dicho, al tiempo de animar a votar "masivamente y hacerlo por quien dice la verdad, por quien es valiente, por Yolanda Díaz".

Valero ha incidido en que han hecho una campaña "muy ilusionante" en la que "hemos podido expresar qué proyecto de país queremos, hemos podido encarnar perfectamente las esperanzas de un nuevo país y lo hemos hecho con propuestas frente al ruido, frente a la mentira, frente a los bulos".

En concreto, ha citado, entre otras medidas, la reducción de la jornada laboral, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes que se quieren emancipar o la incorporación en la cartera de servicios públicos, de la sanidad pública, de la salud mental, de la fisioterapia o de la óptica.

"Hemos hecho una campaña que ha evidenciado que hay dos modelos, el modelo que supone avanzar y el modelo que supone un retroceso del tándem Feijóo-Abascal", ha señalado, al tiempo que ha criticado que "Feijóo, lamentablemente, ha demostrado ser un mentiroso compulsivo y que cuando asomaba la patita hemos visto también que rezumaba mucho machismo".

Por otro lado, ha señalado que "Andalucía se juega mucho en esta campaña, se juega mucho este 23 de julio". "Andalucía tiene que votar masivamente a Sumar para que haya un gobierno de coalición progresista; tiene que votar para que se resuelvan sus problemas estructurales, como es la despoblación del mundo rural, la precariedad, la transición energética, que tiene que ser justa".

"Votar a Sumar es votar en andaluz", ha reiterado, al tiempo que ha señalado que el "voto más útil es el voto a Sumar porque es capaz de ensanchar el bloque progresista", ha concluido.

