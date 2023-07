Moreno presume del potencial de Málaga "para ser uno de los grandes motores económicos de Europa"

Málaga no es para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, una ciudad cualquiera; es su ciudad. Esta predilección y el tándem de gobiernos populares en el Ayuntamiento de la capital y en la Administración regional se han puesto de manifiesto este viernes en una visita institucional de Moreno al Consistorio, donde se ha reunido con el alcalde, Francisco de la Torre, y no ha titubeado al afirmar que la urbe "no tiene límites ni techo".

A juicio del presidente de la Junta, Málaga tiene "potencial para ser uno de los grandes motores económicos de España y Europa" y ahora "está viviendo una época dorada", algo que es diferente al concepto de que "Málaga está de moda, porque las modas pasan".

"Creo que Málaga no es una moda, Málaga es una realidad construida desde un liderazgo, en este caso, de De la Torre, pero construida por el conjunto de la sociedad malagueña, que tiene ambición de ser una de las grandes metrópolis del sur de Europa, de ser de una de las grandes ciudades de España y de Andalucía, que contribuya a la riqueza y a la prosperidad de todos", ha aseverado el popular.

Para lograrlo, Moreno y De la Torre han abordado en su reunión proyectos que marcarán el futuro de la ciudad para, desde la "cooperación" entre ambas administraciones, "poder sumar esfuerzo, para intentar coordinarnos, cooperar y llegar un poquito más lejos".

Entre otras cuestiones "importantes" abordadas, Moreno ha incidido en el agua, que "es un problema estratégico, no es de presente, ni coyuntural, como algunos piensan". "Si no somos capaces de dotarnos de las infraestructuras adecuadas, vamos a tener enormes limitaciones de progreso y de bienestar en un futuro, porque el agua nos va a condicionar el desarrollo turístico, el desarrollo agrícola, evidentemente, y ganadero, y por supuesto también el desarrollo industrial", ha apostillado.

También se ha referido a proyectos como el tercer hospital de la capital, que "si todo va bien a finales de este año o principios del que viene licitaremos ya definitivamente la obra", ya que "ha habido algún problema geotécnico del estudio", donde "hemos tenido que reorientar y nos ha derivado algún mes de retraso, pero va a salir".

La prolongación del metro soterrado hasta el Hospital Civil; la vivienda, donde Málaga "va a contar, como no puede ser de otra manera, con la cooperación y la colaboración" de la Junta; la rehabilitación del antiguo convento de La Trinidad; la apertura progresiva a lo largo de 2023 del Centro Andaluz de ciberseguridad; inaugurar el primer Observatorio del Cambio Climático Marino de Andalucía o continuar con el Plan del Guadalmedina son otras de las cuestiones abordadas.

Moreno ha asegurado que "podemos pensar en grande, tenemos que ser muy ambiciosos en términos generales, en términos de progreso y bienestar para la provincia, y hacer las cosas con cabeza, con orden y siempre con los pies en el suelo", mostrándose convencido de "estamos en una etapa maravillosa de la que tenemos que disfrutarla y, además, consolidarla y en eso siempre va a tener la colaboración y la cooperación del Gobierno andaluz".

Por su parte, De la Torre ha incidido en que "todo lo que sea colaboración leal entre el plano de administración local y autonómica me parece esencial para avanzar". Es más, ha agradecido la postura de "diálogo y colaboración leal" de la Administración regional.

